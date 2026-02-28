Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Música e artes visuais se encontram no novo show de Ana Clara, em Belém

Evento será realizado neste sábado (14), a partir das 16h30, na Elf Galeria, com entrada gratuita

Amanda Martins
fonte

A cantora Ana Clara ao lado da banda e da artista visual Keyla Sobral (Leonardo Venturieri)

Mais que um show, uma experiência. É assim que se apresenta “Refúgio de Calor”, projeto multilinguagens da cantora Ana Clara, que estreia no próximo sábado (14), a partir das 16h30, na Elf Galeria, localizado no bairro de Nazaré, em Belém, unindo canções e artes visuais em um ambiente intimista e com entrada gratuita.  Na ocasião, ela se une à artista visual Keyla Sobral para uma apresentação em que obras de ambas estarão combinadas no espaço expositivo. O momento será registrado em audiovisual e posteriormente disponibilizado no YouTube.

VEJA MAIS

image Foliões demonstram amor pelo Carnaval em maratona com desfiles em várias agremiações de Belém
Lourdinha Bezerra e Carlos Eduardo Barros compartilham a logística e a emoção de defender diversas bandeiras na Aldeia Amazônica em 2026

image Aposta Psica divulga 18 artistas da Amazônia Legal para pocket shows gratuitos, em Belém
Selecionados se apresentam no Motins, na Cidade Velha, em vitrine da nova cena musical amazônica

image Alceu Valença confirma Belém em nova turnê '80 Girassóis'; ingressos já estão à venda
A apresentação na capital paraense será no Hangar

Com quase duas décadas de carreira, Ana Clara construiu um trabalho que mescla sonoridades pop, rock e indie. Agora, propõe um formato que desloca o show do palco tradicional para uma galeria, apostando na integração entre linguagens.

A artista afirma que a aproximação entre diferentes expressões não é novidade em sua caminhada. “Já participei e também desenvolvi outros projetos em que havia alguma forma de interação entre linguagens e acho que isso é sempre muito enriquecedor”, diz. 

Segundo ela, seu processo criativo não parte exclusivamente da música. As referências, explica, se misturam: podem surgir de um esquema de cores, de um exercício de escrita ou de estímulos que não são necessariamente sonoros.

No caso do novo projeto, a escolha da galeria foi pensada como parte essencial da proposta. Ana Clara conta que imaginou o espaço como um ambiente de presença e contemplação. “Eu queria criar um ambiente contemplativo para apresentar o trabalho, e acho que esse formato possibilita uma aproximação maior com o público”, afirma.

Parceria construída na afinidade estética

Ana Clara conta que a parceria com Keyla Sobral começou a partir de uma admiração que já existia. Segundo a cantora, ela já acompanhava o trabalho da artista visual há algum tempo e que, quando começou a organizar o projeto, pensou nela de imediato.  “Acho que nossos trabalhos têm elementos que se encontram, num olhar poético sobre o cotidiano, na linguagem pop”, explica.

Segundo Ana Clara, a disposição dos trabalhos foi pensada em conjunto. Ela observa ainda que o formato possibilita outro tipo de percepção musical. “Creio que a interação com as obras visuais abre possibilidades de interpretação e propõe outro tipo de concentração e observação dos trabalhos”, acrescenta.

No repertório, o público poderá ouvir faixas de diferentes fases da carreira, além de composições inéditas. Quanto aos arranjos, Ana Clara explica que não houve necessidade de mudanças profundas, mas que a banda tem realizado ajustes pontuais. 

“Percebemos que não seria necessário fazer muitas alterações, mas estamos trabalhando com atenção especial no sentido da adequação ao espaço, então, temos observado ajustes em elementos pontuais das dinâmicas e andamentos”, disse. 

No palco, ela estará acompanhada por Eduardo Feijó e Erik Lopes (guitarras), Manuel Malvar (baixo) e Deni Melo (bateria). 

O projeto conta com apoio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, por meio da Fundação Cultural do Estado do Pará (FCP), da Secretaria de Estado de Cultura e do Ministério da Cultura (Secult). 

Além disso, também prevê recursos de acessibilidade, com intérprete de Libras na apresentação ao vivo e no vídeo que será disponibilizado online. Como contrapartida social, estão previstas exibições do audiovisual em escolas de ensino médio e em instituições de atendimento a pessoas surdas e com deficiência auditiva.

SERVIÇO:

  • “Refúgio de Calor” - Música de Ana Clara e obras visuais de Keyla Sobral
  • Quando: sábado, 14 de março;
  • Horário: a partir das 16h30;
  • Local: Elf Galeria (Av. Gov. José Malcher, Passagem Bolonha, 60 – Nazaré)
  • Entrada gratuita. 
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ana clara

cultura

shows gratuitos

refúgio do calor
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

Samuel de Assis celebra trajetória artística e o Carnaval de Belém no Camarote Miltons

Muso da Beija-Flor e protagonista de grandes sucessos da TV Globo, o ator aterrissa em Belém para prestigiar os desfiles oficiais como convidado especial da ESA. Ele destaca o papel do Carnaval como ferramenta de resistência e celebra a representatividade negra nas telas e nas avenidas

28.02.26 8h00

CARNAVAL 2026

Exclusivo: Mestre Ciça fala sobre promessa de parar de fumar e fama de ‘onipresente’

Pela primeira vez em 50 anos, mestre participa de carnaval fora do Rio de Janeiro, ele revelou detalhes sobre promessa e meme

27.02.26 11h33

MÚSICA

Isadora Pompeo, Jefferson & Suellen e Novo Som são atrações do 'Vem Louvar Pará' em Breves

Após reunir 100 mil pessoas em Belém, o festival gospel chega à Ilha do Marajó com grandes nomes da música cristã

27.02.26 11h03

JUSTIÇA

Foragido, pai da melhor amiga de Virginia é preso em Goiânia por tráfico de drogas

Pai de Duda Freire possui uma ficha criminal extensa, com condenações definitivas que somam 18 anos de reclusão por crimes de tráfico de drogas e associação criminosa

27.02.26 9h09

MAIS LIDAS EM CULTURA

LUTO

Morre o ator e diretor Dennis Carvalho, aos 78 anos

Dennis se notabilizou como um dos principais nomes da TV e deixa três filhos

28.02.26 12h27

FAMOSOS

Após golpe milionário, Manoel Gomes perde fortuna e mora de favor

O cantor viralizou no Brasil com a música “Caneta Azul” e chegou a receber cerca de R$ 200 mil mensalmente

27.02.26 21h11

Reality

Exilado BBB 26: saiba quem vai morar fora da casa e entenda a dinâmica

Competidor que perdeu dinâmica terá direito a enviar um participante para o paredão falso e trocará de lugar com ele

28.02.26 7h42

SEPARADOS?

João Lucas abre o jogo sobre suposto fim de casamento com Sasha Meneghel: 'Distante'

Nas mídias sociais, alguns fãs do casal notaram que os dois não estariam "tão próximos" como antigamente

27.02.26 17h36

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda