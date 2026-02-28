Música e artes visuais se encontram no novo show de Ana Clara, em Belém

Mais que um show, uma experiência. É assim que se apresenta “Refúgio de Calor”, projeto multilinguagens da cantora Ana Clara, que estreia no próximo sábado (14), a partir das 16h30, na Elf Galeria, localizado no bairro de Nazaré, em Belém, unindo canções e artes visuais em um ambiente intimista e com entrada gratuita. Na ocasião, ela se une à artista visual Keyla Sobral para uma apresentação em que obras de ambas estarão combinadas no espaço expositivo. O momento será registrado em audiovisual e posteriormente disponibilizado no YouTube.

VEJA MAIS

Com quase duas décadas de carreira, Ana Clara construiu um trabalho que mescla sonoridades pop, rock e indie. Agora, propõe um formato que desloca o show do palco tradicional para uma galeria, apostando na integração entre linguagens.

A artista afirma que a aproximação entre diferentes expressões não é novidade em sua caminhada. “Já participei e também desenvolvi outros projetos em que havia alguma forma de interação entre linguagens e acho que isso é sempre muito enriquecedor”, diz.

Segundo ela, seu processo criativo não parte exclusivamente da música. As referências, explica, se misturam: podem surgir de um esquema de cores, de um exercício de escrita ou de estímulos que não são necessariamente sonoros.

No caso do novo projeto, a escolha da galeria foi pensada como parte essencial da proposta. Ana Clara conta que imaginou o espaço como um ambiente de presença e contemplação. “Eu queria criar um ambiente contemplativo para apresentar o trabalho, e acho que esse formato possibilita uma aproximação maior com o público”, afirma.

Parceria construída na afinidade estética

Ana Clara conta que a parceria com Keyla Sobral começou a partir de uma admiração que já existia. Segundo a cantora, ela já acompanhava o trabalho da artista visual há algum tempo e que, quando começou a organizar o projeto, pensou nela de imediato. “Acho que nossos trabalhos têm elementos que se encontram, num olhar poético sobre o cotidiano, na linguagem pop”, explica.

Segundo Ana Clara, a disposição dos trabalhos foi pensada em conjunto. Ela observa ainda que o formato possibilita outro tipo de percepção musical. “Creio que a interação com as obras visuais abre possibilidades de interpretação e propõe outro tipo de concentração e observação dos trabalhos”, acrescenta.

No repertório, o público poderá ouvir faixas de diferentes fases da carreira, além de composições inéditas. Quanto aos arranjos, Ana Clara explica que não houve necessidade de mudanças profundas, mas que a banda tem realizado ajustes pontuais.

“Percebemos que não seria necessário fazer muitas alterações, mas estamos trabalhando com atenção especial no sentido da adequação ao espaço, então, temos observado ajustes em elementos pontuais das dinâmicas e andamentos”, disse.

No palco, ela estará acompanhada por Eduardo Feijó e Erik Lopes (guitarras), Manuel Malvar (baixo) e Deni Melo (bateria).

O projeto conta com apoio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, por meio da Fundação Cultural do Estado do Pará (FCP), da Secretaria de Estado de Cultura e do Ministério da Cultura (Secult).

Além disso, também prevê recursos de acessibilidade, com intérprete de Libras na apresentação ao vivo e no vídeo que será disponibilizado online. Como contrapartida social, estão previstas exibições do audiovisual em escolas de ensino médio e em instituições de atendimento a pessoas surdas e com deficiência auditiva.

SERVIÇO:

“Refúgio de Calor” - Música de Ana Clara e obras visuais de Keyla Sobral

Quando: sábado, 14 de março;

Horário: a partir das 16h30;

Local: Elf Galeria (Av. Gov. José Malcher, Passagem Bolonha, 60 – Nazaré)

Entrada gratuita.