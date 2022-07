Música: Duo paraense 'EXQMA' aposta em novo single

O duo paraense “EXQMA”, formado pelo cantor e compositor Di Caztro e pelo produtor musical Bebeto, lança o single e clipe “20 PAU$”, que está disponível no youtube e em todas as plataformas digitais de música. O nome da banda é inspirado nas duplas de teclado e voz que se apresentam nas balsas, barcos e navios que circulam pelos rios do estado do Pará. O repertório é composto músicas autorais que vão do carimbó, passando pelo tecnomelody até a pisadinha. Entre as principais influências dos artistas, estão Viviane Batidão, Gaby Amarantos, Duda Beat, DJ Lorran, Gang do Eletro. A música lançada é carro chefe de outras sete faixas além dela, todas ainda inéditas.

“O ano era 2019 e eu estava passando por uma fase muito difícil da minha vida pessoal. O desemprego era um dos principais agravantes. Eu tinha uma banda que havia encerrado suas atividades em janeiro daquele mesmo ano, mas tinha me prometido não desistir de continuar criando música e buscando meios de lançar. Meu sócio e amigo pessoal Bebeto estava acompanhando sempre esse meu processo. Ou seja, eu criava um número x de músicas a fazíamos um tipo de triagem do que seria ou não seria gravado. Em um dia qualquer, fui até uma máquina de açaí, mas eu só tinha 20 reais. E custava 25 reais. Voltei para casa sem o açaí mas inspirado e fiz a canção que marcou nossa primeira música de trabalho”, explica o cantor Di Caztro.

O lançamento é o primeiro de mais sete músicas autorais. “Eu e Bebeto já estamos trabalhando nesse repertório, ao todo, tem quase cinco anos. A gente queria fazer um som impactante, divertido e ao gosto do povo do estado do Pará”, destaca Di. E completau que os próximos lançamentos estão nas expectativas da nova música. “Somos independentes, ou seja, o resultado do novo single vai determinar nossos próximos passos. Por isso precisamos de oportunidades em matérias e entrevistas pra que mais gente tenha acesso a existência desse trabalho. Portanto, a priori, precisamos que essa música alcance o maior número possível de ouvintes”, afirma.

O artista fez questão de reforçar também, que além do lado profissional, o resultado é fruto de uma grande amizade. “Nos momentos mais difíceis da pandemia, quando perdi meu pai, por exemplo, eu e Bebeto não paramos de produzir esse repertório. A era foi glacial e a música foi nossa fogueira. Nós fizemos música para que a verdade não destruísse a gente. Ou seja, ter tanto a lançar agora é prova de que sobrevivemos e de que iremos sempre sobreviver não importa quão frio esteja”, conclui.