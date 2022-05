Paraense Bruna Magalhães lança single com Rick Bonadio

“Leve Leve” já pode ser ouvida em todas as plataformas digitais. O novo projeto de Rick Bonadio, tem participação da paraense Bruna Magalhães, com letra e melodia. “‘Leve Leve’ é uma música que mostra como nós podemos ser felizes sozinhos e também acompanhados. Fala de amor próprio e individualidade, mas também expressa como nos sentimos leves ao lado de quem amamos e como a vida pode ser melhor ainda com essa pessoa. Me fez entender que apesar de nascermos sós, não vivemos sozinhos”, disse Bruna.

Este é o primeiro lançamento do produtor como DJ. Bruna Magalhães está dando voz a música que é um mix, entre a mensagem tranquila da letra com a produção dançante de Rick. A faixa marca a estreia de Bonadio como artista principal e é a primeira de futuros lançamentos que irão compor um álbum de música pop/eletrônica com grandes convidados.

“Essa é a primeira faixa do meu projeto ‘Home Studio’. Convidei a Bruna Magalhães porque, além de ser uma grande cantora e compositora, eu a contratei durante a pandemia mesmo sem a conhecer pessoalmente. Uma experiência que representa bem nosso momento naquele período”, contou Rick.

“Na pandemia participei de uma live do Rick Bonadio, ele começou a fazer as transmissões para conhecer novos artistas, apresentei meu trabalho e ele gostou demais, fui contratada pela Midas Music, a gravadora dele. Desde então sempre mando novas composições para o Rick e o Fernando Prado, eles que produzem minhas músicas lá na gravadora”, acrescentou Bruna Magalhães.

A artista tem uma carreira consolidada na música, ela conta com milhões de streams nas plataformas digitais e redes sociais. Bruna define seu estilo como “Folk Pop misturado com nova MPB”.

“Certo dia enviei o áudio de ‘Leve Leve’ para o Rick e ele ficou super animado, me contou do seu projeto de música eletrônica Home Studio. E aí começamos o processo de produção e gravação da música. Gravei aqui em Belém mesmo e enviei as captações de áudio pra ele, que foi montando o arranjo e tudo foi fluindo. Gostei muito do resultado da música, é a visão dele de uma criação minha, acho que ficou bem dinâmico além de ser um estilo bem diferente da minha levada de MPB, hoje em dia tá super em alta essa vertente eletrônica House e Fresh Music. Futuramente vamos gravar uma versão acústica também, estou bem animada e feliz com tudo isso”, antecipou a cantora.

‘Leve leve’ é a primeira música a ser trabalhada nesse projeto de Rick, a segunda será com o Planta e Raiz.