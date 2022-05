Críticos de cinema paraenses divulgam lista de melhores filmes da década; confira

A Associação de Críticos de Cinema do Pará (ACCPA) divulgou a sua lista de melhores filmes da década, feita a partir dos votos de cada associado. O diretor francês Jean-Luc Godard levou o título de queridinho da associação, tendo três filmes presentes no top 10. A lista de melhores da década da ACCPA não tem produções brasileiras.

“Imagem e Palavra” e “Adeus à Linguagem”, ambos de Godard, ocupam respectivamente o primeiro e segundo lugar da lista. O diretor volta a aparecer no 5º/6º lugar com “Filme Socialismo”, empatado com “Visages, Villages”, de Agnès Varda e JR.

O coroado como melhor da década pela associação é uma produção onde Godard parte de montagens de imagens para refletir sobre aspectos do cinema e do mundo. Colando cenas de filmes, de reportagens, de vídeos caseiros e mesmo de desenhos, o cineasta aborda as funções do tempo e do espaço, utilizando em particular o caso das imagens sobre o mundo árabe de como são percebidas pelo mundo ocidental. O filme, que fica entre os gêneros documental e experimental, está disponível no Brasil em plataformas de streaming por demanda.

A lista da ACCPA é completa por: “Amor”, de Michael Haneke, em terceiro lugar; “Parasita”, de Bong Joon-ho, em quarto. “A Árvore da Vida”, de Terrence Malick, e “Paterson”, de Jim Jarmusch, estão empatados em sétimo e oitavo. “Cemitério do Esplendor”, de Apichatpong Weerasethakul, e “Ela”, de Spike Jonze, também ficam empatados no nono e décimo lugar da lista.

Homenagem póstuma

A apresentação da lista da ACCPA este ano também se tornou uma uma homenagem póstuma a Vicente Franz Cecim. O escritor, crítico de cinema e membro da associação faleceu em 2021, e deixou seus votos para a lista da associação.

A contribuição de Cecim nesta relação de melhores filmes da década foi também a última participação dele nas atividades da associação, após anos de colaboração como crítico, associado e amigo. A ACCPA destaca que desde o final dos anos 1960, Cecim contribuiu significativamente nas ações de cultura cinematográfica, em apresentação e debates sobre cinema nas sessões cineclubistas. Foi titular da coluna de cinema Zoom, publicada no jornal O Estado do Pará, além de escrever para outras colunas de cinema no estado.

Os associados que participaram da votação foram Pedro Veriano, Luzia Álvares, Marco Antonio Moreira, Francisco Cardoso, Vicente Cecim, José Otávio Pinto, Ismaelino Pinto e Dedé Mesquita.