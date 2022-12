Museus do Estado terão entrada franca no domingo

No próximo domingo (4), quando o centro histórico de Belém volta a receber o Projeto Circular Cidade Velha e Campina, os museus geridos pelo Estado estarão com visitação gratuita, ou seja, os visitantes não pagarão para acessar as dependências e conhecer os acervos mantidos nesses espaços. A promoção se repete sempre no primeiro domingo de cada mês, como forma de incentivar o público a prestigiar a arte e a cultura.

Além da programação do Circular, haverá atividades em diversos espaços como a Estação Cultural de Icoaraci, que recebe no sábado (3) a exposição “Bonsais Belém do Oriente”; e na Casa das Onze Janelas, que no domingo (4) sedia o Preamar da Criatividade, com feira de artesanato e gastronomia e show musical.

Segundo o secretário de Estado de Cultura, Bruno Chagas, a gratuidade é um estímulo para que a população conheça os museus paraenses, tanto as instalações históricas em que se encontram como os ricos acervos que guardam.

Na Estação Cultural de Icoaraci, a exposição de bonsais estará aberta das 8h às 18h. A programação inclui palestras de iniciação ao Bonsai, as oficinas “Construindo seu mini jardim” e “Construindo seu terrário”, além de mostra de danças árabes, do ventre e flamenca. As inscrições podem ser feitas no local, pouco antes das oficinas iniciarem.

A visitação aos museus no domingo vai de 9h as 17h, incluindo o Museu do Círio, Museu de Arte Sacra, Museu do Encontro - Forte do Presépio, Museu de Gemas - Espaço São José Liberto, Espaço Cultural Casa das Onze Janelas, Memorial Amazônico da Navegação - Mangal das Garças, Centro Cultural Palacete Faciola, Museu da Imagem e do Som e Museu do Marajó.

Durante o projeto Circular, o Museu da Imagem e do Som (MIS) terá uma edição do Cine Memória em homenagem ao Dia Nacional do Samba, com exibições de documentários no auditório Eneida de Moraes, do Centro Cultural Palacete Faciola, a partir das 10h.

Já o Preamar da Criatividade começa às 9h e segue até as 18h do domingo, com feira criativa de artesanato e gastronomia. Às 17h, haverá apresentação cultural do Trio Paraense, formado pelos músicos Luiz Pardal (multi instrumentista), Paulinho Assunção (percussão) e Jacinto Kahwage (teclado), interpretando clássicos do carimbó, retumbão, choro, samba e salsa.