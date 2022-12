Doação de sangue: Hemopa terá expediente neste sábado e domingo em Belém e no interior

Pessoas interessadas em realizar doação de sangue poderão aproveitar o final de semana para praticar o ato de solidariedade. A Fundação Hemopa terá funcionamento no sábado e domingo, dias 3 e 4, em Belém, Santarém e Altamira. O objetivo é fortalecer o estoque de sangue para garantir atendimento satisfatório da demanda transfusional da rede hospitalar, atualmente, composta por mais de 200 hospitais.

Em Belém, a sede do Hemopa (Tv. Padre Eutíquio, 2109 - Batista Campos) e a Unidade de Coleta Castanheira funcionarão no sábado com seu expediente normal, de 7h30 às 17h. No domingo, dia 4, a Unidade de Coleta do Castanheira (Rodovia BB-316, KM-01 – Pórtico Belém, Castanheira) terá expediente das 7h30 às 15h.

Ainda em Belém, uma campanha extra será realizada no domingo, 4. No Banco do Brasil, a coleta será feira na Unidade Móvel, de 7h às 15h, na Avenida Presidente Vargas, 248 – Campina.

Já em Santarém, será possível realizar doações no sábado, no Hemocentro Regional Santarém, região do Oeste paraense. O local fica na Av. Frei Vicente, 696, entre as alamedas 30 e 31 (Aeroporto Velho). O funcionamento para coleta de sangue será de 7h às 13h.

Também no sábado, em Altamira, sudoeste do Pará, o serviço de coleta de sangue será realizado no Hemonúcleo Altamira. O horário de atendimento vai das 7h às 17h, e o prédio fica na Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, s/n, Esplanada do Xingu.

Quem pode doar sangue:

Para a doação de sangue, os indivíduos precisam atender algumas exigências: é necessário ter entre 16 e 69 anos, sendo que menores de 18 anos precisam estar acompanhados de responsável legal; também é necessário ter mais de 50 quilos; estar bem alimentado (não pode estar em jejum); dormir pelo menos 6 horas nas 24 horas anteriores à doação; não ingerir bebida alcoólica 12 horas antes da doação; ter intervalo entre doações de dois meses para homens e três meses para mulheres.

Quem se vacinou contra a covid-19 pode doar sangue, sendo necessário um intervalo de dois dias após cada dose para quem recebeu a vacina Coronavac, e sete dias para quem recebeu as demais vacinas.