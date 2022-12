‘Circuitinho Circular’ evento inédito para as crianças com intervenções artísticas na Cidade Velha

O Circular chega a sua 43ª edição e a última do ano de 2022 e apresenta 26 espaços nos bairros da Campina, Reduto e Cidade Velha para adultos e agora de maneira inédita para crianças. O “Circuitinho Circular - Pequenos passos: A Rua é a história”, é uma programação voltada para crianças de 5 a 10 anos, terá caminhada, intervenções teatrais, atividades lúdicas, pinturas, etc. A ação terá intérprete de LIBRAS.

Cleber Cajun, arte educador brincante é responsável pela programação lúdica destaca a importância de realizar um evento inclusivo para crianças, para que elas tenham contato com a cidade, com o intuito de falar sobre a importância da preservação patrimonial e valorizar a cultura, brincando. "Há muitas edições do circular estou presente, uma amizade de anos com esse projeto maravilhoso. Contar histórias aumenta nosso olhar sobre o mundo, faz a gente ter uma relação mais criativa com a vida, possibilita sonhar e se realizar enquanto ser humano", pontuou.

A programação começa com uma caminhada, com concentração na praça Frei Caetano Brandão, com saída às 9h30, pela rua Siqueira Mendes. No percurso estão programadas paradas com intervenções teatrais apresentando informações sobre a história dos prédios, casarões e igrejas. O percurso das crianças termina no Fórum Landi, onde participam de atividades com desenho e pintura.

"Nesse encontro estarei levando um 'boneco de vestir', um elemento cênico poeticamente baseado nos 'cabeçudos' de São Caetano de Odivelas. Uma interação estética entre teatro, dança e a arte de contar histórias, tudo feito na rua, com as crianças. Esse ano vai ser a primeira experimentação desse formato de 'circulazinho' um fragmento da programação do 'circular' feito especialmente para os pequeninos, com muita ludicidade e encanto", destacou Cajun.

A pedagoga Luci Azevedo também faz parte da equipe gestora do Circular. Ela ressalta a importância de ações educativas com crianças, principalmente, em espaços públicos para que desenvolvam o sentimento de pertencimento. "É importante que as crianças vivenciem a cidade e estabeleçam relações de afeto com os espaços históricos, e a rua conta muitas histórias. Por já estarmos realizando ações educativas na praça do Carmo, percebemos que a rua Siqueira Mendes, por toda sua relevância histórica, seria o nosso lugar de partida para iniciarmos esse projeto de ir caminhar com as crianças na rua contando histórias da cidade", afirmou.

"Nossa expectativa é ter um grande público de pequenos na rua com a gente. Mesmo sendo a primeira experiência de ter uma iniciativa como esta na nossa cidade. Nós do projeto Circular estamos com um friozinho na barriga. Vem ocupar a rua Siqueira Mendes com teus pequenos e ouvir muitas histórias lindas de pessoas que passaram por lá em outros tempos", finalizou Luci fazendo o convite às famílias.

Para garantir o passeio é necessário inscrever as crianças gratuitamente por meio de endereço eletrônico, com nome da criança, idade e autorização dos pais para a captação de imagens. No mesmo dia haverá outras programações do Circular para todos os públicos.

Serviço

Evento: Circuitinho Circular - Pequenos passos: A Rua é a história”

Data: 4/12, domingo

Hora: 9h

Concentração: praça Frei Caetano Brandão

Inscrição: gratuita no e-mail circularcampina01@gmail.com.

Mais informações: @circularcampinacidadevelha no Instagram.