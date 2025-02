Musa do Boi Garantido surpreende e anuncia saída; veja quem vai ser a substituta

O Boi Garantido revelou os itens individuais que farão parte do espetáculo de 2025, intitulado "Boi do Povo, Boi do Povão". Os itens individuais são figuras fundamentais na narrativa contada no Bumbódromo e também agitam bastidores e apresentações antes, durante e depois do Festival de Parintins.

Veja quem serão os itens vermelhos deste ano:

Entre as mudanças, um dos destaques foi a saída de Edilene Tavares do cargo de Rainha do Folclore. Após uma reunião com a diretoria, Edilene anunciou que permanecerá na função até março, quando fará sua despedida oficial da arena. Em seguida, assumirá o cargo de assessora especial da associação folclórica.

Edilene Tavares iniciou sua jornada no Boi Garantido em 2017, atuando como Porta-Estandarte. No ano seguinte, ganhou notoriedade ao brilhar ao som da toada "Estandarte da Baixa", composta por Paulinho Du Sagrado especialmente para ela.

Desde 2021, encantou o público como Rainha do Folclore, deixando sua marca no festival. Em sua última apresentação, no Festival de 2024, obteve nota máxima em todas as noites, consolidando sua trajetória de sucesso na arena.

Nova Rainha do Folclore

Com a saída de Edilene, Lívia Christina, que ocupava o posto de Porta-Estandarte, assume agora o cargo de Rainha do Folclore do Boi Garantido. A seguir, a dançarina Jeveny Mendonça, atual Porta-Estandarte do Garantido, fará sua estreia na arena do Bumbódromo no Festival de Parintins 2025.

Natural de Maués (AM), Jeveny se destaca pela autenticidade e beleza da terra do guaraná. Aos 23 anos, já acumula uma trajetória consolidada nos festivais culturais do Amazonas.

Sua ligação com o Boi Garantido não é recente: por dois anos, integrou o corpo de dança do *Garantido Show* e também atuou como substituta de itens oficiais em apresentações do bumbá. Agora, assume oficialmente o cargo de Porta-Estandarte, substituindo Lívia Christina.