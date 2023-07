Mulher Melão faz ensaio com fantasia cor-de-rosa para site adulto e dispara: 'Barbie safadinha'

A influencer Renata Frisson, conhecida popularmente como “Mulher Melão”, entrou no clima do filme da Barbie e decidiu ousar ao fazer um ensaio sensual inspirado nas cores do look usado pela boneca.

Em uma publicação feita no Instagram, nesta sexta-feira (21), ela compartilhou o resultado. “É uma Barbie safadinha, com uma calcinha pequenininha. Essas outras Barbies estavam muito caretas”, escreveu Melão na legenda, acrescentando que o conteúdo será comercializado em uma plataforma de conteúdos adultos.

Confira: