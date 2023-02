Fantasia da Mulher Melão na Sapucaí custou R$ 150 mil: "Tive que vender muito nude"

A Mulher Melão estreou na Mangueira, na madrugrada desta segunda-feira (20), no Carnaval carioca. A modelo revelou à Quem que pagou cerca de R$ 150 mil pela fantasia, que traz detalhes em cristais e prata, além de ornamentos de borboleta cobrindo os seios.

"Fantasia está linda, foi cara! Para conseguir pagar isso tudo tive que vender muito nudes. O nude que patrocinou", disse bem humorada.

VEJA MAIS

Ela disse que investiu alto não apenas na roupa, mas também na parte estética: "Meu corpo também gastei muito, mas valeu a pena. Fiz o nariz, diminuí prótese, fiz lipo, aparelhos de alta tecnologia, dermatologista, personal trainer, dieta, endócrino, tratamento no bumbum - que é um patrimônio nacional. Estou super feliz, acho que vale a pena cada centavo!", disse.

A Mulher Melão disse que vai usar o desfile na Mangueira para monetizar o seu perfil de conteúdo adulto, onde os assinantes internacionais pedem fotos dela fantasiada no Carnaval. "Eles estão me perturbando o dia inteiro querendo ver minha fantasia. Eles amam muito o Carnaval carioca, amam a Mangueira, então querem muito me ver fantasiada. Agora mesmo já tirei uma foto e vou disparar para eles. Vou fazer conteúdo de fantasia", afirmou.