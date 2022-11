Mulher Melão diz que já teve noite quente com Vin Diesel: 'Veloz e furioso'; vídeo

A cantora e dançarina Renata Frisson, mais conhecida como Mulher Melão, fez uma revelação picante no programa "Foi Mau", de Maurício Meirelles, exibido na última terça-feira (22). Durante um quadro de perguntas e respostas, a mulher fruta revelou que já fez sexo com o astro de Hollywood Vin Diesel e contou detalhes sobre a noite inesquecível entre os dois.

Fazendo sucesso na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans, Renata foi questionada sobre qual foi a pessoa mais famosa com quem fez sexo. "Vin Diesel. Veloz e furioso, foi emocionante", disse ela sobre a ocasião, veja:

Segundo a cantora, tudo aconteceu em 2010, quando ela estava escalada para participar do clipe "Turn Around (5,4,3,2,1), do rapper Florida. Na mesma época, o elenco da saga estava gravando "Velozes e Furiosos 5: Operação Rio" na cidade maravilhosa. O flerte rolou quando todos saíram em grupo para um jantar e, logo depois, partiram para um show do DJ David Guetta.

"Conheci todo o elenco de Velozes e Furiosos, conheci o Akon, fomos pra um show do David Guetta que estava tendo no Centro e rolou um clima. Eu fiquei com aquele homem que é um dos mais lindos do mundo", contou ela para o portal do Hugo Gloss.

Apesar da noite de milhões ter animado a dona do hit "Você Quer?", o encontro não se repetiu outras vezes. "Eu estava saindo de um relacionamento. Sabe essa época que você tá solteira e depois volta a namorar? Infelizmente eu voltei a namorar logo depois. Mas foi incrível, foi uma noite maravilhosa. Eu me recordo até hoje", detalhou.

Relembre o clipe "Turn Around"

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web)