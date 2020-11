Mulher Maravilha amazônica vai ganhar série em live action

Fomos pegos de surpresa, um tempinho atrás, com o anúncio da Yara Flor, a Mulher-Maravilha brasileira dos quadrinhos da DC. E parece que a personagem fez tanto barulho que já está escalada para ganhar uma série em live-action!

A notícia vem do Deadline, informando que Yara Flor será a protagonista de Wonder Girl, a nova série da Berlanti Productions. No entanto, a história deve acompanhar a origem da personagem, atuando como Moça-Maravilha antes de assumir o manto da Diana – como acontece na saga Future State.

Produzida pelo estúdio de Greg Berlanti, com Daily Rodriguez assumindo o papel de showrunner, a série trará a primeira super-heroína latina como protagonista de um live-action. Seguindo a história de origem de Yara Flor, possivelmente a produção se passará no Brasil, explorando o que já foi mostrado do passado da personagem nos quadrinhos.

Wonder Girl também deve fazer parte do universo compartilhado de séries da DC na CW, com Batwoman, Raio Negro, The Flash, Legends of Tomorrow, Supergirl e Superman & Lois.

Ainda, a artista Joelle Jones, criadora dessa versão da personagem, produziu uma arte conceitual para a versão mais jovem da heroína. Wonder Girl acompanhará Flor, uma jovem americana que nasceu no Brasil filha de uma guerreira Amazona e do Deus do Rio Brasileiro. O seriado não tem previsão de estreia.

