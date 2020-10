DC anuncia que nova Mulher Maravilha será natural da Amazônia

A DC Comics planeja começar 2021 com um movimento ousado: fazer uma pausa nas histórias que se passam nos dias atuais do Universo DC para passar dois meses explorando personagens do futuro. Com dezenas de novas edições, teremos um novo Batman, um novo Superman e uma nova Mulher Maravilha, vinda direto da floresta amazônica. Veja:

Nova Mulher Maravilha (Divulgação)

Chamada Yara Flor, a personagem assume o manto de Mulher Maravilha em um futuro distante como parte de uma nova empreitada da editora de quadrinhos, chamada Future State

Em informações divulgada para a imprensa especializada, a DC Comics deu alguns detalhes do que vem por aí. A nova Mulher Maravilha foi escolhida pelos deuses e é natural da Amazônia. Além disso, Bruce Wayne está morto, e um novo Batman - que deve ser uma pessoa não-branca - assume o manto do morcego, além de Jon Kent, filho de Clark Kent, vestir a capa de Superman depois que seu pai é exilado para o espaço.

Imagem promocional do evento Future State (Divulgação)

“O DC Universe sempre foi um terreno fértil para novas e revigorantes interpretações de nossos personagens, e DC Future State definitivamente contribui para esse legado”, disse Marie Javins, editora executiva da DC, em um comunicado à imprensa.