Atriz Suyane Moreira inspirou desenho da nova Mulher Maravilha

Após o anúncio de que a próxima versão da Mulher Maravilha será amazônica, feita pela DC Comics, começou a circular a informação de que Suyane Moreira, atriz brasileira de 37 anos, serviu de inspiração para a nova personagem.

Em entrevista recente, ela contou estar se sentindo honrada pela escolha. Seu último trabalho na telinha foi na novela Novo Mundo, e ela acabou servindo de referência para o design de Yara Flor, feita por Joelle Jones.

“Fui surpreendida com essa matéria”, disse Suyane, sobre a reportagem de Quem em que Joelle confirmava a um fã que tinha se inspirado em Suyane. “Me sinto muito feliz e honrada por ser inspiração desse personagem que inspira tantas mulheres”, completou.

Na história da linha DC Future Slate, Yara Flor, que vem da Amazônia, assumirá o manto da heroína e se juntará com uma nova versão do Superman. “Isso é bem legal! Na verdade, eu a usei como ponto de referência para o design de Yara!”, explicou Jones.

“A confirmação de que fui usada como inspiração para a nova Mulher Maravilha veio através do fã Marcus Lucon, que entrou em contato com a escritora Joelle Jones, que disse para ela que achou a personagem parecida comigo e ela confirmou”, explicou Suyane em um post no Instagram, nesta terça-feira (20).

Ela falou também sobre a personagem. “Yara Flor mora nos EUA, é uma imigrante nascida e criada no Brasil, e é escolhida para ser a nova Mulher-Maravilha. HONRADA”, afirmou a modelo e atriz.

Suyane Moreira, além de ter conquistado as passarelas internacionais com os seus traços indígenas, trabalhou em produções como "Amazônia, de Gálvez a Chico Mendes"; Araguaia e Gabriela. Seu último personagem na TV foi Teça em Novo Mundo.

Suyane Moreira estreou como atriz em 2006, no filme Árido Movie, no qual foi descoberta e contracenou com Selton Melo.

Os fãs de Diana Prince, a Mulher-Maravilha original, não precisam se preocupar. A personagem clássica segue firme e forte e ganhará sua própria saga em Immortal Wonder-Woman. Wonder Woman é uma minissérie mensal que será lançada em 2021 e será escrita e ilustrada por Joëlle Jones, quadrinista americana responsável por Lady Killer. Jones também ilustrou a minissérie Supergirl: Being Super, escrita por Mariko Tamaki.