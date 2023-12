Mulher lucra R$ 480 mil mensais produzindo conteúdo sensual com homens mais velhos

A atração por parceiros mais experientes é amplamente difundida, e a modelo Wisconsin Tiff, de 35 anos, não apenas desfruta desse fetiche, mas também transformou-o em uma lucrativa empreitada ao gravar conteúdo sensual direcionado ao público mais maduro.

Conforme relatado pelo Daily Star, a musa do OnlyFans ostenta uma renda semanal de aproximadamente R$ 120 mil, totalizando impressionantes R$ 480 mil por mês com os vídeos produzidos exclusivamente com homens idosos, com idade igual ou superior a 40 anos.

"Eu costumava criar vídeos no TikTok relacionados a homens mais velhos e estava me divertindo muito. Então, decidi criar conteúdo específico com eles. Faço isso porque me divirto, é muito fácil trabalhar com eles", declarou Tiff.