Mostra Saúva de Cinema começa nesta quarta (3) em Belém
Evento gratuito no Memorial dos Povos exibe curtas e debates sobre clima e territórios amazônicos até quinta-feira (4)
A Mostra Saúva de Cinema inicia nesta quarta-feira (3), às 17h, no Memorial dos Povos, em Belém. O evento gratuito reúne produções independentes da Amazônia com o tema “Transição, território e clima”, em preparação para a COP 30, que será realizada na capital paraense entre 10 e 21 de setembro.
A programação segue até quinta-feira (4), com exibições de documentários, curtas-metragens e debates sobre justiça climática, democracia, direitos humanos e combate ao racismo ambiental. A inscrição é gratuita e pode ser feita por formulário online.
Produções e curadoria da Mostra Saúva
A mostra é organizada pela Fase (Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional), dentro do Festival Saúva, em parceria com o Coletivo Sem Teto e o Observatório das Baixadas. A curadoria é assinada por Yuri Rodrigues, Pedro Charbel e Izabela Matos.
As produções buscam conectar ancestralidade, memória e cultura rural com vivências da vida urbana. Para Yuri Rodrigues, gestor da Fase Amazônia, o festival reforça a importância das narrativas locais.
“O cinema e a comunicação são ferramentas fundamentais nesse processo, especialmente para reafirmar as lutas no combate ao racismo ambiental, na defesa da democracia e dos direitos humanos”, destacou.
Programação do dia 3
Local: Memorial dos Povos, avenida Governador José Malcher, em Belém
Horário: a partir das 17h
Primeira sessão – “Mairi em Foco”
- Afeto como ponto de lança (Nay Jinknss, 9 min)
- Guardiãs dos rios (Rede Jandyras e Lab da cidade, 12 min)
- Ykûarasy - Território Ancestral (Tay Silva)
- Eu não quero mais sentir medo (André Santos)
Segunda sessão – “O clima mudou”
- Recife Frio (Kleber Mendonça Filho)
- Equilíbrio (Olinda Tupinambá)
- Chuva de Caju (Alan Schvarsberg)
- Debate de 30 minutos com Izabela, Nay Jinknss e Tay Silva
Programação do dia 4
Terceira sessão – “Transição é Luta” (15h)
- Tuire Kayapó - O gesto do facão (Coletivo Betume, Patkore Kayapó e Simone Giovine)
- Sem Riscos (MTST)
- Terra para toda essa gente (Christian Gilioti)
Quarta sessão – “Somos o território” (15h45)
- Floresta-Casa derrubada - A última maloca do fim do mundo (Denilson Baniwa)
- Cavaram uma Cova no Meu Coração (Ulisses Arthur)
- Mundurukuyü – A Floresta das Mulheres Peixe (Aldira Akay, Beka Munduruku, Rylcélia Akay)
- Mesa de encerramento com Yuri Rodrigues, Coletivo Daje Kapapeypi e Waleska Queiroz (Observatório das Baixadas)
Serviço
- Mostra Saúva de Cinema
- Memorial dos Povos, avenida Governador José Malcher, Belém
- 3 e 4 de setembro de 2025
- A partir das 17h (quarta) e 15h (quinta)
- Entrada gratuita mediante inscrição online
