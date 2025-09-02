Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Mostra Saúva de Cinema começa nesta quarta (3) em Belém

Evento gratuito no Memorial dos Povos exibe curtas e debates sobre clima e territórios amazônicos até quinta-feira (4)

Gustavo Vilhena*
fonte

As produções buscam conectar ancestralidade, memória e cultura rural com vivências da vida urbana. (Divulgação)

A Mostra Saúva de Cinema inicia nesta quarta-feira (3), às 17h, no Memorial dos Povos, em Belém. O evento gratuito reúne produções independentes da Amazônia com o tema “Transição, território e clima”, em preparação para a COP 30, que será realizada na capital paraense entre 10 e 21 de setembro.

A programação segue até quinta-feira (4), com exibições de documentários, curtas-metragens e debates sobre justiça climática, democracia, direitos humanos e combate ao racismo ambiental. A inscrição é gratuita e pode ser feita por formulário online.

VEJA MAIS

image 'Ainda Estou Aqui' é escolhido Melhor Filme do Ano pela crítica internacional
O filme estrelado por Fernanda Torres acumula 61 prêmios nacionais e internacionais

image 'Depois da Caçada', com Julia Roberts, estará na Abertura do festival do Rio
A exibição do longa será no Cine Odeon - Centro Cultural Luiz Severiano Ribeiro

Produções e curadoria da Mostra Saúva

A mostra é organizada pela Fase (Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional), dentro do Festival Saúva, em parceria com o Coletivo Sem Teto e o Observatório das Baixadas. A curadoria é assinada por Yuri Rodrigues, Pedro Charbel e Izabela Matos.

As produções buscam conectar ancestralidade, memória e cultura rural com vivências da vida urbana. Para Yuri Rodrigues, gestor da Fase Amazônia, o festival reforça a importância das narrativas locais.

“O cinema e a comunicação são ferramentas fundamentais nesse processo, especialmente para reafirmar as lutas no combate ao racismo ambiental, na defesa da democracia e dos direitos humanos”, destacou.

Programação do dia 3

Local: Memorial dos Povos, avenida Governador José Malcher, em Belém
Horário: a partir das 17h

Primeira sessão – “Mairi em Foco”

  • Afeto como ponto de lança (Nay Jinknss, 9 min)
  • Guardiãs dos rios (Rede Jandyras e Lab da cidade, 12 min)
  • Ykûarasy - Território Ancestral (Tay Silva)
  • Eu não quero mais sentir medo (André Santos)

Segunda sessão – “O clima mudou”

  • Recife Frio (Kleber Mendonça Filho)
  • Equilíbrio (Olinda Tupinambá)
  • Chuva de Caju (Alan Schvarsberg)
  • Debate de 30 minutos com Izabela, Nay Jinknss e Tay Silva

Programação do dia 4

Terceira sessão – “Transição é Luta” (15h)

  • Tuire Kayapó - O gesto do facão (Coletivo Betume, Patkore Kayapó e Simone Giovine)
  • Sem Riscos (MTST)
  • Terra para toda essa gente (Christian Gilioti)

Quarta sessão – “Somos o território” (15h45)

  • Floresta-Casa derrubada - A última maloca do fim do mundo (Denilson Baniwa)
  • Cavaram uma Cova no Meu Coração (Ulisses Arthur)
  • Mundurukuyü – A Floresta das Mulheres Peixe (Aldira Akay, Beka Munduruku, Rylcélia Akay)
  • Mesa de encerramento com Yuri Rodrigues, Coletivo Daje Kapapeypi e Waleska Queiroz (Observatório das Baixadas)

Serviço

  • Mostra Saúva de Cinema
  • Memorial dos Povos, avenida Governador José Malcher, Belém
  • 3 e 4 de setembro de 2025
  • A partir das 17h (quarta) e 15h (quinta)
  • Entrada gratuita mediante inscrição online
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

mostra saúva de cinema

belém

memorial dos povos

COP 30

cinema amazônico

justiça climática
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

REGRESSIVA

Amazônia Live: palco em forma de vitória-régia toma forma no Rio Guamá; veja os detalhes

O espetáculo Amazônia Live leva arte e consciência ambiental ao coração da floresta, com shows de Mariah Carey, Joelma e outros

02.09.25 18h43

NOVIDADE

Gabriel Silveira lança videoclipe da faixa-título ‘Origem’ e celebra nova fase da carreira

Cantor paraense lança, no dia 6 de setembro, o videoclipe de “Origem”, faixa que dá título ao álbum que mistura rock, poesia e identidade amazônica

01.09.25 12h04

PAGODE

Grupo paulista lança audiovisual e se prepara para novo momento na carreira

Nossa Onda comemora mais de 20 anos de estrada musical com novidades

01.09.25 11h05

INVESTIGADA

Influenciadora é presa em operação contra jogos de azar

Karol Digital movimentou R$ 217 milhões em suas contas bancarias nos últimos 5 anos

01.09.25 9h47

MAIS LIDAS EM CULTURA

'Musa Amazônida'

Isabelle Nogueira posta fotos de biquíni em ilha paradisíaca; seguidores elogiam

A influenciadora digital aproveitou as suas "mini-férias" para visitar o México

02.09.25 15h01

VEJA O QUE ELE DISSE!

Namorado de Fátima Bernardes comenta saída de Bonner do Jornal Nacional

Após quase 30 anos na bancada, jornalista será apresentador do Globo Repórter a partir de 2026

02.09.25 15h36

Novela turca

Conheça a novela turca 'Esaret', estrelada por Cenk Torun

A dizi também é conhecida pelo título em português como 'Cativeiro'

29.08.25 19h00

FAMOSOS

VÍDEO: Após anúncio da Globo, William Bonner apresenta César Tralli à equipe do Jornal Nacional

Encontro entre jornalistas foi registrado em vídeo compartilhado nas redes sociais da emissora

01.09.25 23h42

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda