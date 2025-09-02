Mostra Saúva de Cinema começa nesta quarta (3) em Belém

A Mostra Saúva de Cinema inicia nesta quarta-feira (3), às 17h, no Memorial dos Povos, em Belém. O evento gratuito reúne produções independentes da Amazônia com o tema “Transição, território e clima”, em preparação para a COP 30, que será realizada na capital paraense entre 10 e 21 de setembro.

A programação segue até quinta-feira (4), com exibições de documentários, curtas-metragens e debates sobre justiça climática, democracia, direitos humanos e combate ao racismo ambiental. A inscrição é gratuita e pode ser feita por formulário online.

Produções e curadoria da Mostra Saúva

A mostra é organizada pela Fase (Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional), dentro do Festival Saúva, em parceria com o Coletivo Sem Teto e o Observatório das Baixadas. A curadoria é assinada por Yuri Rodrigues, Pedro Charbel e Izabela Matos.

As produções buscam conectar ancestralidade, memória e cultura rural com vivências da vida urbana. Para Yuri Rodrigues, gestor da Fase Amazônia, o festival reforça a importância das narrativas locais.

“O cinema e a comunicação são ferramentas fundamentais nesse processo, especialmente para reafirmar as lutas no combate ao racismo ambiental, na defesa da democracia e dos direitos humanos”, destacou.

Programação do dia 3

Local: Memorial dos Povos, avenida Governador José Malcher, em Belém

Horário: a partir das 17h

Primeira sessão – “Mairi em Foco”

Afeto como ponto de lança (Nay Jinknss, 9 min)

Guardiãs dos rios (Rede Jandyras e Lab da cidade, 12 min)

Ykûarasy - Território Ancestral (Tay Silva)

Eu não quero mais sentir medo (André Santos)

Segunda sessão – “O clima mudou”

Recife Frio (Kleber Mendonça Filho)

Equilíbrio (Olinda Tupinambá)

Chuva de Caju (Alan Schvarsberg)

Debate de 30 minutos com Izabela, Nay Jinknss e Tay Silva

Programação do dia 4

Terceira sessão – “Transição é Luta” (15h)

Tuire Kayapó - O gesto do facão (Coletivo Betume, Patkore Kayapó e Simone Giovine)

Sem Riscos (MTST)

Terra para toda essa gente (Christian Gilioti)

Quarta sessão – “Somos o território” (15h45)

Floresta-Casa derrubada - A última maloca do fim do mundo (Denilson Baniwa)

Cavaram uma Cova no Meu Coração (Ulisses Arthur)

Mundurukuyü – A Floresta das Mulheres Peixe (Aldira Akay, Beka Munduruku, Rylcélia Akay)

Mesa de encerramento com Yuri Rodrigues, Coletivo Daje Kapapeypi e Waleska Queiroz (Observatório das Baixadas)

