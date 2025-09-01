'Depois da Caçada', com Julia Roberts, estará na Abertura do festival do Rio

O filme Depois da Caçada, de Luca Guadagnino, abrirá a 27.ª edição do Festival do Rio, que neste ano ocorre entre os dias 2 e 12 de outubro, marcando o início dos 11 dias de festival.

O longa será apresentado ao público do festival logo após a sua estreia mundial no Festival de Veneza. Será o terceiro filme de Guadagnino a ser exibido no evento carioca, depois de Me Chame Pelo Seu Nome e Melissa P.

A exibição de Depois da Caçada será no Cine Odeon - Centro Cultural Luiz Severiano Ribeiro, palco da Gala de Abertura do Festival. Os ingressos para a sessão ainda não estão disponíveis.

Distribuído pela Sony Pictures Brasil e produzido pela Amazon MGM Studios, Depois da Caçada é um thriller psicológico com elenco capitaneado por Julia Roberts e Andrew Garfield.

A atriz vencedora do Oscar interpreta Alma Olsson, uma renomada professora universitária de uma instituição de ensino de elite nos Estados Unidos que se vê diante de uma encruzilhada pessoal e profissional que ameaça trazer à tona segredos de seu passado.

Oficinas

Neste ano, o Festival do Rio participa da Temporada França-Brasil 2025, iniciativa que marca os 200 anos da relações diplomáticas entre os dois países. A organização é do Institut Français e do Instituto Guimarães Rosa, com apoio dos Ministérios da Cultura e das Relações Exteriores do Brasil e da França.

O intercâmbio vai reunir 40 estudantes e nove professores de cinema para cinco dias de oficinas práticas e teóricas nas instalações da Universidade Federal Fluminense (UFF), entre os dias 4 e 8 de outubro. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.