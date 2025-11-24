Morre Udo Kier, ator de 'Bacurau' e 'O Agente Secreto', aos 81 anos

O ator alemão Udo Kier morreu aos 81 anos, no último domingo (23). A informação foi confirmada por seu marido, Delbert McBride, à revista norte-americana Variety. O artista é conhecido do público brasileiro especialmente por seu trabalho em 'Bacurau' (2019) e 'O Agente Secreto' (2025).

Carreira

Udo Kier nasceu em Colônia, na Alemanha, em 14 de outubro de 1944. A estreia no cinema veioem 1966, em um curta-metragem chamado 'Road to Saint Tropez', em que vivia um gigolô envolvido com uma mulher mais velha. Ao longo da carreira, foram mais de duas centenas aparições em filmes diversos. Tinha preferência por vilões, aos quais se divertia interpretando.

Ficou marcado pelos filmes 'Carne para Frankestein' (1973) e 'Sangue para Drácula' (1974), ambos dirigidos por Paul Morrissey. Também esteve em' Garotos de Programa' (1991) e foi parceiro habitual de diretores como Rainer Werner Fassbinder, Gus Van Sant e Lars von Trier.

"Depois do Frankenstein, estava tomando um vinho perto de um local onde Fellini estava filmando e pensei: 'Se o Andy Warhol, que produziu Morrissey, estiver certo, estes são os meus 15 minutos de fama, e eles acabam agora'", relatava, em entrevista ao Estadão em 2019.

Veio, então, a outra grande oportunidade, que englobava também um sacrifício pela arte: "Recebi um convite para viver Drácula, com a obrigatoriedade de perder nove quilos em uma semana. Fechei a boca, vivi à base de água e alface, e mal consegui me levantar da cadeira. Mas fiz. O que mais gosto no ofício do ator é poder estar em vários lugares e descobrir realidades diferentes".

Udo Kier, o Brasil e 'Bacurau'

Em Bacurau, que rendeu o prêmio do júri de Cannes a Kleber Mendonça Filho, Udo Kier deu vida a Michael, o chefe de um bando de estrangeiros que chegava à pequena cidade brasileira para aniquilar seus habitantes.

Na entrevista ao Estadão de 2019, contou que o período de filmagens mudou completamente sua visão sobre o País: "Quando se falava em Brasil, a gente pensava em rapazes e moças seminus pulando carnaval. Aí, Kleber Mendonça Filho me conheceu num festival nos Estados Unidos, em Palm Springs, onde vivo há 25 anos, e me deu o roteiro de Bacurau. Aceitei fazer."

"Ele me botou num avião e, depois do voo, fui levado de carro, por horas, sertão adentro, onde conheci uma realidade viva, cheia de humanidade. Era gente jogando cartas nas ruas, vendinhas para todo lado, cachorros correndo atrás de osso. Foram três semanas de trabalho. Três semanas no Paraíso", concluiu.

Em O Agente Secreto, o ator aparece como o "nazista" que posteriormente acaba se revelando como um ex-prisioneiro de campo de concentração da Segunda Guerra Mundial. O filme brasileiro, ainda em cartaz, está entre os cotados a categorias do Oscar 2026.

Entre outros trabalhos, esteve nos live-actions - As Aventuras de Pinóquio (1996) e As Aventuras de Pinóquio 2 (1999), quando deu vida ao vilão Lorenzini. Seu rosto também aparece em outros blockbusters como Blade: O Caçador de Vampiros (1998), Ace Ventura: Um Detetive Diferente (1994) e Armageddon (1998).