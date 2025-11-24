Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Morre Udo Kier, ator de 'Bacurau' e 'O Agente Secreto', aos 81 anos

A causa da morte não foi informada

Estadão Conteúdo
fonte

O artista é conhecido do público brasileiro especialmente por seu trabalho em 'Bacurau' (2019) e 'O Agente Secreto' (Divulgação)

O ator alemão Udo Kier morreu aos 81 anos, no último domingo (23). A informação foi confirmada por seu marido, Delbert McBride, à revista norte-americana Variety. O artista é conhecido do público brasileiro especialmente por seu trabalho em 'Bacurau' (2019) e 'O Agente Secreto' (2025).

VEJA MAIS

image Oscar: 'O Agente Secreto e 'Apocalipse nos Trópicos' entram na lista dos elegíveis à premiação

image Wagner Moura receberá prêmio de atuação em evento americano
Além do brasileiro, astros como Adam Sandler, Jacob Elordi, Kristen Stewart e Chase Infiniti também serão reconhecidos

image 'O Agente Secreto', filme com Wagner Moura, tem pré-estreia no Cine Líbero Luxardo
Novo filme de Kleber Mendonça Filho representa o Brasil no Oscar 2026

Carreira 

Udo Kier nasceu em Colônia, na Alemanha, em 14 de outubro de 1944. A estreia no cinema veioem 1966, em um curta-metragem chamado 'Road to Saint Tropez', em que vivia um gigolô envolvido com uma mulher mais velha. Ao longo da carreira, foram mais de duas centenas aparições em filmes diversos. Tinha preferência por vilões, aos quais se divertia interpretando.

Ficou marcado pelos filmes 'Carne para Frankestein' (1973) e 'Sangue para Drácula' (1974), ambos dirigidos por Paul Morrissey. Também esteve em' Garotos de Programa' (1991) e foi parceiro habitual de diretores como Rainer Werner Fassbinder, Gus Van Sant e Lars von Trier.

"Depois do Frankenstein, estava tomando um vinho perto de um local onde Fellini estava filmando e pensei: 'Se o Andy Warhol, que produziu Morrissey, estiver certo, estes são os meus 15 minutos de fama, e eles acabam agora'", relatava, em entrevista ao Estadão em 2019.

Veio, então, a outra grande oportunidade, que englobava também um sacrifício pela arte: "Recebi um convite para viver Drácula, com a obrigatoriedade de perder nove quilos em uma semana. Fechei a boca, vivi à base de água e alface, e mal consegui me levantar da cadeira. Mas fiz. O que mais gosto no ofício do ator é poder estar em vários lugares e descobrir realidades diferentes".

Udo Kier, o Brasil e 'Bacurau'

Em Bacurau, que rendeu o prêmio do júri de Cannes a Kleber Mendonça Filho, Udo Kier deu vida a Michael, o chefe de um bando de estrangeiros que chegava à pequena cidade brasileira para aniquilar seus habitantes.

Na entrevista ao Estadão de 2019, contou que o período de filmagens mudou completamente sua visão sobre o País: "Quando se falava em Brasil, a gente pensava em rapazes e moças seminus pulando carnaval. Aí, Kleber Mendonça Filho me conheceu num festival nos Estados Unidos, em Palm Springs, onde vivo há 25 anos, e me deu o roteiro de Bacurau. Aceitei fazer."

"Ele me botou num avião e, depois do voo, fui levado de carro, por horas, sertão adentro, onde conheci uma realidade viva, cheia de humanidade. Era gente jogando cartas nas ruas, vendinhas para todo lado, cachorros correndo atrás de osso. Foram três semanas de trabalho. Três semanas no Paraíso", concluiu.

Em O Agente Secreto, o ator aparece como o "nazista" que posteriormente acaba se revelando como um ex-prisioneiro de campo de concentração da Segunda Guerra Mundial. O filme brasileiro, ainda em cartaz, está entre os cotados a categorias do Oscar 2026.

Entre outros trabalhos, esteve nos live-actions - As Aventuras de Pinóquio (1996) e As Aventuras de Pinóquio 2 (1999), quando deu vida ao vilão Lorenzini. Seu rosto também aparece em outros blockbusters como Blade: O Caçador de Vampiros (1998), Ace Ventura: Um Detetive Diferente (1994) e Armageddon (1998).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Udo Kier/morte

Bacurau

O Agente Secreto

diretor do cinema Kleber Mendonça Filho

cultura

celebridades
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

FAMOSOS

Alane se forma na CAL com filha de Tadeu Schmidt: 'Que ironia bonita do destino'

Publicação foi feita no domingo (23), durante a celebração da conclusão do curso

24.11.25 12h12

HISTÓRICO

Belém receberá Guns N’ Roses pela primeira vez em show no Mangueirão

Produtora anunciou a novidade nesta segunda-feira (24)

24.11.25 10h38

LUTO

Morre Udo Kier, ator de 'Bacurau' e 'O Agente Secreto', aos 81 anos

A causa da morte não foi informada

24.11.25 9h47

AFFAIR

Bruna Marquezine e Shawn Mendes são vistos juntos em cinema no Rio

Rumores de aproximação entre os dois circulam desde 2017, quando começaram as primeiras interações nas redes sociais

24.11.25 9h33

MAIS LIDAS EM CULTURA

HISTÓRICO

Belém receberá Guns N’ Roses pela primeira vez em show no Mangueirão

Produtora anunciou a novidade nesta segunda-feira (24)

24.11.25 10h38

SAÚDE

Miss Jamaica segue internada na UTI após sofrer queda no Miss Universo

Segundo a Organização Miss Universo Jamaica, a modelo deverá permanecer na UTI por, no mínimo, sete dias

23.11.25 17h27

CELEBRIDADE

Morre cantor Jimmy Cliff, referência do reggae, aos 81 anos

A informação foi divulgada em seu perfil no Instagram, com assinatura da esposa, nessa segunda-feira (24)

24.11.25 8h47

AFFAIR

Bruna Marquezine e Shawn Mendes são vistos juntos em cinema no Rio

Rumores de aproximação entre os dois circulam desde 2017, quando começaram as primeiras interações nas redes sociais

24.11.25 9h33

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda