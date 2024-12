Morre Charles Dolan, fundador da HBO e pioneiro da TV a cabo no mundo

Os amantes da TV a cabo podem não saber, mas Charles Dolan, falecido no último sábado, 28, aos 98 anos, foi um dos responsáveis pelas mudanças ocorridas no mundo do audiovisual nas últimas décadas. Fundador da rede HBO e da Cablevision, o estadunidense, nascido em 1926, morreu de causas naturais, segundo informações veiculadas pela mídia internacional. Dolan era o patriarca de uma família que controla locais de entretenimento, empresas de mídia e times esportivos.

“É com profunda tristeza que anunciamos o falecimento de nosso amado pai e patriarca, Charles Dolan, o visionário fundador da HBO e da Cablevision”, afirma nota de pesar divulgada pela família ao jornal Newsday. O períodico também pertencia a Charles Dolan e é atualmente administrado por seu filho, Patrick.

Charles Dolan se tornou conhecido internacionalmente ao fundar a HBO. Em 1972 foram iniciadas as atividades do canal de TV a cabo, que se tornou uma das referências em televisão em todo o mundo. Um ano depois, em 1973, Dolan fundou a Cablevision, que é uma das maiores operadoras de TV a cabo dos Estados Unidos. A empresa foi comprada pela Altice por US$ 17,7 bilhões, em 2017. O valor da venda valeria aproximadamente R$ 105 bilhões na cotação atual.

Antes da HBO, o norte-americano já era conhecido por outros empreendimentos. Em 1962 ele criou a Sterling Manhattan Cable, empresa que tinha acordos exclusivos com algumas equipes de basquetebol de Nova York, como o NY Knicks e o NY Rangers.

Charles Dolan atuou nos últimos anos como presidente executivo do conselho de administração da AMC Networks, deixando a função em 2020, com 94 anos.

O patrimônio líquido da família do empresário é estimado em US$ 5,4 bilhões (cerca de R$ 33 bilhões). Entre seus empreendimentos está a manutenção e controle de diversas empresas, além do Madison Square Garden, ginásio que recebe shows e grandes eventos, além dos jogos do Knicks, na NBA, e do Rangers, na NHL, liga de hóquei estadunidense.