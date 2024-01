HBO Max tem data marcada para mudança de nome; entenda

A plataforma de streaming HBO Max anunciou a data de mudança do seu nome no Brasil, dia 27 de fevereiro. A partir deste dia, o nome será Max. Conteúdos do Discovery+ serão englobados no streaming. A mudança já aconteceu nos Estados Unidos em maio de 2023.

O diretor de marketing da plataforma, Patrizio Spagnoletto, explicou a mudança: “Você não pode ter HBO no nome, depois colocar essa biblioteca incrivelmente variada sob ele e esperar que os consumidores tenham o mesmo reconhecimento da marca.” Ele ressaltou que a transformação é para sinalizar que esse “streaming é para toda a família.”

Em seu catálogo, Max vai ter conteúdos da HBO Max e do Discovery+. Apesar disso, o segundo permanece funcionando separadamente. Os atuais assinantes da HBO Max serão realocados à nova plataforma, assim como as configurações e o histórico de navegação.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão do editor web de Oliberal.com, Felipe Saraiva)