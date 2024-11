'Duna: A Profecia': veja sinopse e quando ficam disponíveis os episódios da nova série da HBO

A série “Duna: A Profecia”, da HBO, estreou nesse domingo (17) após anos de expectativas entre os fãs do universo literário criado por Frank Herbert. Essa é a terceira produção adaptada dos livros e se passa cerca de 10 mil anos antes da trama retratada nos filmes de Denis Villeneuve. A obra é estrelada por Emily Watson, Olivia Williams, Mark Strong e Travis Fimmel.

“Duna: A Profecia” é um seriado spin-off, ou seja, é derivada de outra produção. A história retratada na série expande os acontecimentos dos filmes “Duna” (2021) e “Duna — Parte 2” (2023), que acompanham a jornada de Paul Atreides (Timothée Chalamet), herdeiro do Duque Leto Atreides (Oscar Isaac) e filho de Lady Jessica (Rebecca Ferguson). Além dos livros escritos por Frank Herbert, a série se baseia em “Irmandade de Duna: Escolas de Duna”, escrito por Brian Herbert e Kevin J. Anderson.

Sinopse de “Duna: A Profecia”

Valya Harkonnen (Emily Watson) e Tuka Harkonnen (Olivia Wiliams) são irmãs. Juntas, elas lutam contra as forças que ameaçam o futuro da humanidade. Nesse contexto, nasce a irmandade Bene Gesserit, uma ordem religiosa que busca subir ao trono e garantir a sobrevivência eterna.

Calendário de lançamento dos episódios de “Duna: A Profecia”

Tuka Harkonnen (Olivia Wiliams), de "Duna: A Profecia" (Reprodução)

“Duna: A Profecia” terá lançamentos semanais aos domingos, às 22 horas. A transmissão do episódio ocorre simultaneamente no canal de televisão fechada HBO e na plataforma de streaming Max. Confira as datas abaixo.

Episódio 1: 17 de novembro

Episódio 2: 24 de novembro

Episódio 3: 1 de dezembro

Episódio 4: 8 de dezembro

Episódio 5: 15 de dezembro

Episódio 5: 22 de dezembro

