Molejo vai lançar álbum com músicas inéditas e participação de Anderson Leonardo

O integrante Andrezinho, do Molejo, anunciou, durante o velório do cantor Anderson Leonardo, que o grupo vai lançar um álbum novo no segundo semestre: O Paparico do Molejo. O trabalho conta com músicas novas e releituras de canções antigas do grupo.

Segundo Andrezinho, Anderson participou ativamente do trabalho.

"Ele sempre foi muito hiperativo, pensando dois passos na frente. Ele fez os arranjos de muita coisa, dirigiu praticamente tudo. Nós regravamos muitas coisas do Molejo, tem músicas novas também e releituras novas de algumas coisas antigas", contou Andrezinho, que deu detalhes sobre algumas participações previstas no novo trabalho.

"Nós gravamos com participações de vários amigos, criados com o Anderson, como o Xande de Pilares, com o Thiaguinho, Dudu Nobre", comentou.

Andrezinho disse que o processo de gravação foi difícil, e que era um sonho de Anderson fazer o trabalho. "Tivemos um problema no dia oficial da gravação por conta da chuva, e todos os artistas se prontificaram a ficar. É um projeto que estamos guardando com o maior carinho do mundo. Era um sonho dele fazer o Paparico do Molejo”.

O corpo do cantor foi velado, neste domingo (28), no Cemitério Jardim da Saudade de Sulacap, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Anderson morreu na última sexta-feira (26), por consequência de um câncer na região inguinal. O sepultamento deve ocorrer às 16h.