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Modelo hondurenha é encontrada morta aos 23 anos; polícia investiga o caso

Jovem conciliava a carreira nos concursos de beleza com os estudos universitários e havia conquistado o segundo lugar no Miss Universo Tegucigalpa 2026

O Liberal

23 de julho de 2026 às 09:33

Wualys Suseth foi encontrada sem vida pelos seus familiares

Wualys Suseth foi encontrada sem vida pelos seus familiares ( Foto: Reprodução/ Redes sociais )

A modelo hondurenha Wualys Suseth Fuentes Aquino, de 23 anos, candidata ao Miss Universo Tegucigalpa 2026, foi encontrada morta na última segunda-feira (20), em seu apartamento, na capital de Honduras. A polícia local investiga as circunstâncias da morte e informou que trabalha tanto com a hipótese de crime quanto com a possibilidade de causas naturais.

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Segundo as autoridades, familiares decidiram ir até o imóvel após passarem alguns dias sem conseguir contato com a jovem. No local, encontraram Wualys já sem vida. A perícia isolou o apartamento para coletar vestígios que possam ajudar a esclarecer o caso. O resultado da autópsia ainda não foi divulgado.

Recentemente, a modelo havia conquistado o segundo lugar no concurso universal. Além da carreira nos concursos de beleza, ela cursava Marketing Internacional e Serviço Social na Universidade Nacional Autônoma de Honduras e costumava compartilhar nas redes sociais registros de viagens e da rotina como modelo.

Em nota, a organização do Miss Universo Tegucigalpa lamentou a morte da candidata e destacou o "talento, carisma e espírito de apoio" de Wualys. A entidade também a descreveu como uma jovem "prestativa, gentil e dedicada".

Amigos também prestaram homenagens nas redes sociais. Nas mensagens de despedida, a modelo foi lembrada como uma jovem "alegre e carismática", além de ser homenageada pelos sonhos e projetos que ainda pretendia realizar.

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