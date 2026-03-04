Capa Jornal Amazônia
Annabel Schofield, atriz de 'Dallas' e modelo dos anos 80, morre aos 62 anos em Los Angeles

Estadão Conteúdo

A atriz e modelo Annabel Schofield morreu aos 62 anos após enfrentar um câncer no cérebro. Segundo a revista The Hollywood Reporter, ela morreu em 28 de fevereiro, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A informação também foi publicada pela revista People.

Schofield iniciou a carreira como modelo em Londres, na década de 1980, e estampou capas da Vogue em edições da Alemanha e da Itália. Posteriormente, passou a atuar e ganhou projeção ao interpretar Laurel Ellis na série Dallas, exibida pela CBS. A personagem participou de 12 episódios da 11ª temporada da produção, que acompanhava os conflitos da família Ewing, proprietária da petroleira fictícia Ewing Oil, no Texas.

Carreira no cinema e nos bastidores

Além da televisão, Annabel trabalhou no cinema como atriz e produtora. Ela esteve envolvida em produções como Os Irmãos Grimm (2005), Doom: A Porta do Inferno (2005) e Cidade das Sombras (2008).

Filha do executivo de produção John D. Schofield, que trabalhou em filmes como Jerry Maguire e Melhor é Impossível, Annabel também atuou nos bastidores da indústria audiovisual.

Tratamento e despedida

Durante o tratamento contra o câncer, Schofield criou uma campanha no GoFundMe para ajudar a custear despesas médicas. Em atualizações publicadas na plataforma, ela relatou procedimentos e pediu apoio.

Na última postagem, em 18 de janeiro, informou que havia passado por uma cirurgia para remoção de uma massa na cavidade nasal. "A cirurgia pela qual eu estava esperando finalmente aconteceu no último fim de semana", escreveu na ocasião.

Palavras-chave

ANNABEL SCHOFIELD/MORTE
Cultura
