Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Morre Margaret Kerry, atriz que serviu como modelo da fada Sininho, da Disney

Margaret Kerry (Boeke) emprestou seus movimentos para a fada do clássico "Peter Pan" e marcou seu nome na história da Disney

Estadão Conteúdo

Morreu Margaret Kelly, atriz e dançarina que inspirou os movimentos da fada Sininho do clássico Peter Pan. Segundo sua família, a artista morreu na última quinta-feira, 11, aos 97 anos, em decorrência de um câncer na garganta.

Em um comunicado no Facebook, a família anunciou o falecimento: "É com profunda tristeza que compartilhamos a notícia do falecimento de Margaret Kerry (Boeke), nossa amada Sininho. Margaret faleceu em paz, nos braços de Jesus, em 11 de junho de 2026, em Wilmington, Carolina do Norte. Seus três filhos adorados, Ellen, Christina e Eric, estavam com ela enquanto ela perdia sua corajosa batalha contra o câncer de pulmão, aos 97 anos de idade".

"E lembrem-se, em qualquer noite, olhem para o céu noturno e procurem pela Segunda Estrela à Direita. Ao olharem com mais atenção, vocês poderão notar que essa estrela brilha um pouco mais forte em homenagem a Margaret. Com amor a uma amiga insubstituível, artista talentosa e mãe amorosa", finalizou o comunicado.

Apesar de ter tido uma carreira como atriz mirim, o maior reconhecimento veio após a sua entrada para o universo da Disney. Ao servir de modelo para os movimentos de Sininho, a artista entrou para a história da empresa.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Margaret Kerry

morte
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

VÍDEO: Alok desembarca em Belém para apresentação no Parárraiá nesta sexta-feira (12)

Apresentação no estacionamento do Mangueirão deve contar com o tradicional espetáculo de drones promovido pelo DJ

12.06.26 18h10

Festival

Arraial de Belém abre espaço para o primeiro Festival de Toadas do município com formato inédito

Evento na Praça Waldemar Henrique reúne 14 grupos da Grande Belém divididos nas nações Tucano e Gavião

12.06.26 15h55

MÚSICA

Artista paraense Juyè lança o álbum ‘Visto por Último’ e canta a liberdade dos amores sem rótulos

Misturando a essência de suas origens à música urbana, a artista se consolida como uma das vozes mais potentes da cena atual ao lançar projeto focado na maturidade emocional e nas relações modernas

12.06.26 13h00

CINEMA

Exibição de 'O Tubarão Martelo' movimenta o domingo no Festival de Alter do Chão

A Sala Allana Fernandes recebe a exibição gratuita de animação infantil, com a presença do diretor Cláudio Fraga para um bate-papo exclusivo com o público

12.06.26 12h40

MAIS LIDAS EM CULTURA

SESSÃO DA TARDE

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (12/06)?

O filme "Por Toda A Minha Vida" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'Além do Tempo' na TV Globo

12.06.26 11h00

Celebridades

Selton Mello manda recado para Jennifer Lopez após fala sobre o filme 'Ainda Estou Aqui'

A cantora revelou que a produção a ajudou a lidar com a separação. Selton Mello e Fernanda Torres, do elenco, reagiram à declaração

12.06.26 14h06

FAMOSOS

Entenda por que a filha de Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo teve de retirar nódulo do rosto

Graciele contou que viveu momentos de grande tensão antes da cirurgia

12.06.26 8h32

COPA DO MUNDO

Shakira domina votação de revista e Dai Dai é eleita melhor canção das Copas do Mundo

cantora colombiana apareceu também no segundo lugar do ranking graças a Waka Waka

12.06.26 8h36

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda