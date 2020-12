Mistura de temperos e sabores movimenta o 'Fartura Gastronomia Du Brasil'

Alquimias gastronômicas são as atrações do final de semana com o “Festival Fartura Gastronomia Du Brasil”, que vai unir chefs de todas as regiões do país e proporcionar ao público um menu especial, além de disponibilizar troca, divulgação e conhecimento da cultura alimentar de cada região por meio das lives, que podem ser acessadas pelas redes sociais da plataforma. O evento começa nesta sexta (11) e vai até domingo (13).

Em decorrência da pandemia do novo coronavírus, o festival passou por uma reformulação e será realizado de forma simultânea em cidades que representam cada região do país. No caso da região norte, os chefs Thiago Castanho, Saulo Jennings, Paulo Anijar, Eliana Ferreira e Daniela Martins fazem parte do time. Eles atuarão em seus espaços gastronômicos em Belém, mas o evento conta, ainda, com mais de 50 horas de conteúdo on-line entre dicas, receitas, lives de empreendedorismo,shows de música e teatro.

Uma das atrações do evento é a programação “Menu Brasil”, que se trata da união de chefs de diferentes regiões com o propósito de trocar experiências e produtos em uma receita especial. O chef paraense Paulo Anijar se uniu com Thiago Paraíso, de Brasília, e prepararam uma refeição especial unindo as especiarias do Pará com a do serrado.

Thiago Castanho serve os pratos criados com o paulista Rodrigo Oliveira (Neureu Jr./ Divulgação)

O menu é formado pela entrada, prato principal e sobremesa. Paulo Anijar explicou que a entrada é um rolinho de Pato no Tucupi com recheio de massa japonesa. O prato principal é um filhote com pirão e legumes, “nós fizemos uma releitura da caldeirada”, explica Anijar.

E para a sobremesa, a dupla escolheu uma broa de milho com creme de confeiteiro com baru, castanha típica do serrado, e sorvete de Baunilha. O resultado pode ser conferido no Santa Chicória ou o público pode solicitar por delivery. O menu contendo os três passos custa R$120,00.

“Trabalhar com chef de outro estado faz abrir a perspectiva de ingredientes e de modo de preparo. Fazer essa fusão nos proporciona uma experiência e de descobrir novos sabores”, acrescenta o chef paraense.

Saulo Jennings recebe o público n’A Casa do Saulo, com o menu criado junto ao mineiro Caio Soter (Nereu Jr./ Divulgação)

Além dessa dupla, Thiago Castanho serve os pratos criados com o paulista Rodrigo Oliveira; Saulo Jennings recebe o público n’A Casa do Saulo, com o menu criado junto ao mineiro Caio Soter; a mistura de Ceará e Pará estará presente no Mercado Ver-o-Peso, onde Eliana Ferreira serve os pratos que concebeu com Ivan Prado; e Daniela Martins recebe no Lá em Casa o público para experimentar os pratos que fez em dupla com o gaúcho Marcelo Schambeck.

Para reforçar o conceito que permeia o projeto, da origem ao prato, foram escolhidos ingredientes típicos de cada cidade, que irão compor os menus dos chefs que a representa. São eles: Belém – mandioca, Brasília – baru, Fortaleza – rapadura, Minas Gerais – jabuticaba; Porto Alegre – azeite e São Paulo – banana. A execução das receitas, em Belo Horizonte, foi registrada para que o público de todo o Brasil possa conferir o conteúdo no site do Projeto Fartura, durante os dias de festival.

Carolina Daher, curadora gastronômica do festival, explica que a ideia do festival é de trazer um pouco de cultura alimentar de todas as regiões do Brasil e proporcionar conhecimento entre os participantes. “O nosso país é grande em dimensão e cheio de peculiaridades. Por isso, a ideia é de juntar representantes de cada região para proporcionar essa troca, pois por meio da cultura alimentar podemos viajar por todos os cantos do país”.

Daniela Martins recebe no Lá em Casa o público para experimentar os pratos que fez em dupla com o gaúcho Marcelo Schambeck (Nereu Jr./ Divulgação)

O evento conta com 30 chefs gastronômicos, sendo cinco de cada região. A escolha desses participantes para o festival está pautada nas atividades e na representatividade que cada um exerce. “Nós fazemos esse trabalho de acompanhar a atuação desses profissionais. E escolhemos para o festival aqueles que têm conhecimento e representatividade”, pontua Daher.

Nesta edição, serão trabalhadas a essência e as características principais da Plataforma: a brasilidade e a fartura da gastronomia brasileira, demonstradas através do caminho dos ingredientes “da origem ao prato”. Além de cuidado e atenção, seguindo todos os protocolos em relação ao covid-19.

O festival nasceu há 23 anos na cidade de Tiradentes, em Minas Gerais. Há 12 anos, os organizadores do evento resolveram ampliar e construir uma plataforma de conteúdo da Fartura Gastronomia Du Brasil, que é uma plataforma composta de informações variadas sobre o universo da gastronomia. A plataforma está disponível em página eletrônica e nas redes sociais.