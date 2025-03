Belém recebe I Encontro de Agentes Territoriais, evento inédito do Ministério da Cultura

Nos dias 18 a 20 de março, Belém será palco do I Encontro Regional Norte de Agentes Territoriais de Cultura, uma iniciativa do Ministério da Cultura (MinC), em parceria com o Instituto Federal do Pará (IFPA). O evento inédito, que acontecerá na área de eventos do Hotel Sagres, reunirá agentes territoriais de cultura dos estados da Região Norte (Amazonas, Acre, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins) para uma programação repleta de palestras, rodas de conversa, oficinas e visitas externas.

A realização do evento integra as ações do Programa Nacional dos Comitês de Cultura (PNCC), que lançou, em 2024, editais para seleção de Agentes Territoriais de Cultura e mobilização social. O objetivo principal é garantir formação continuada para esses agentes, possibilitando a implementação de Comitês de Cultura em cada estado, respeitando as particularidades e diversidades dos territórios.

O encontro busca não apenas capacitar os agentes, mas também fortalecer a democracia e a participação cidadã no âmbito das políticas socioculturais e do Sistema Nacional de Cultura (SNC). Durante os três dias, haverá mostras de vídeos, exposição de banners e apresentações teatrais na programação. Encontro na capital paraense abre série de eventos que fortalecerão redes culturais pelo Brasil ao longo deste semestre.

Keila Mourão, Pró-reitora de Extensão do IFPA, destaca a importância do encontro, especialmente no ano da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) marcada para acontecer em novembro, em Belém. "É um evento integrado das duas instituições – MinC e IFPA e que acontece em um momento em que o Pará e a Amazônia estão sendo muito visados pelo mundo todo, por causa da COP 30. E é uma oportunidade grande para que todos participem."

Paralelamente, ocorrerá o I Congresso de Extensão (CONEXT) do IFPA, com o tema "Conectando saberes entre o IFPA, estudantes e sociedade". O congresso busca divulgar e conectar as ações de extensão desenvolvidas nos 18 campi da instituição, promovendo interação entre estudantes, servidores e a comunidade externa, além de fomentar a construção de redes colaborativas no contexto educativo do IFPA

"O Conext é um momento de publicizar. Ou seja: é o Instituto Federal do Pará com a comunidade, levando e trazendo para e com eles as soluções de tecnologias, de produtos da extensão tecnológica, cultura, programas de esporte, programas de diversidade", explica Keila.

Programação do evento

A programação inclui mostras de vídeos, exposição de banners, reuniões, peças teatrais, oficinas, rodas de conversa, encontro de gestores e palestras. Além disso, ocorrerá o lançamento da 2ª Edição da Revista Tecendo Caminhos. A abertura oficial será no dia 18, às 17h, no Theatro da Paz, com o Encontro de Bandas do IFPA. Para participar do momento solene, será necessário retirar ingresso durante o credenciamento.

No primeiro dia do evento, às 9h30, estão confirmadas as presenças da diretora de Articulação e Governança da Secretaria dos Comitês de Cultura do MinC, Desireé Tozi, e da reitora do IFPA, Ana Paula Santana. Logo depois, às 11h, haverá uma apresentação geral do PNCC, seguida de uma roda de conversa às 14h e a Noite Cultural a partir das 18h.

"São espaços fundamentais para promover diálogos, formação e estratégias de atuação coletiva para agentes e instituições envolvidas no PNCC. Ao longo do ano, teremos trocas muito valiosas", destacou Desireé sobre a importância do evento para o fortalecimento da cultura nos territórios.

No dia 19, os participantes poderão debater temas como desinformação e letramento digital, colonialismo de dados e soberania digital, diretrizes do PNCC, elaboração de projetos e atuação em redes, ativismo cultural e articulação territorial. A programação inclui ainda uma apresentação de Roda de Carimbó com Mestres e Mestras da Cultura, a partir das 19h45.

Encerrando as atividades, no dia 20, os participantes irão participar do Rolê Cultural pela cidade, com visitas guiadas pelos projetos de Afroturismo do Guia Negro e uma atividade com o Coletivo Filhas de Chiquita, abordando a presença LGBTQIA+ no centro de Belém.

Serviço

I Encontro Regional Norte de Agentes Territoriais de Cultura

Data: 18 a 20 de março

Local: Hotel Sagres, na Avenida Governador José Malcher, 2927, no bairro de São Brás - Belém

Inscrições para o Encontro Regional Norte: https://www.even3.com.br/encontro-regional-dos-agentes-territoriais-de-cultura-do-norte/

Inscrições no CONEXT: https://www.even3.com.br/congresso-de-extensao-do-ifpa-2025/