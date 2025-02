Assistir filmes nacionais de graça? Brasil vai ganhar plataforma de streaming gratuita; entenda

A plataforma de streaming chamada "Tela Brasil" é um projeto do Governo Federal que terá acesso totalmente gratuito e contará com obras brasileiras. A iniciativa é da Secretaria do Audiovisual (SAV), vinculada ao Ministério da Cultura (MinC).

O projeto prevê que a plataforma será lançada no segundo semestre deste ano e terá curtas, médias, longas-metragens, valorizando o cinema nacional com conteúdos importantes das várias fases da história da cinematografia brasileira. Inicialmente, a previsão do edital do programa conta com R$ 4,2 milhões e 447 obras audiovisuais no catálogo.

O programa já se encontra em estágio avançado, segundo o MinC: "O Tela Brasil está em fase de finalização, prometendo democratizar o acesso às produções nacionais, além de enriquecer o panorama do consumo de produções audiovisuais brasileiras e garantindo que a cultura do país seja acessível a todos".

Os conteúdos serão em diferentes linguagens, formatos e estéticas, marcados pela diversidade para atender aos mais diferentes gostos. De início, o Governo Federal aproveitará as obras que ele já tem os direitos, mas a meta é expandir e incluir novas produções, principalmente aquelas que estejam fazendo sucesso na atualidade.

Durante a Mostra de Cinema de Tiradentes, em Minas Gerais, no último final de semana, o MinC reforçou o planejamento, que já havia sido anunciado no ano passado.

Um dos fatores que tem contribuído para a realização do projeto é o sucesso do filme "Ainda Estou Aqui", que acabou dando mais visibilidade à ideia. O longa, dirigido por Walter Salles, estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello, foi indicado ao Globo de Ouro, ao Oscar e outras premiações do cinema mundial.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)