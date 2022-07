Melody explica sobre possível plágio e briga com Anitta: 'Sou fã dela'

A cantora Melody se pronunciou sobre as especulações envolvendo o nome dela e de Anitta nos últimos dias. A jovem de 15 anos comentou sobre as polêmicas sobre a música "Assalto Perigoso" nos stories do Instagram.

VEJA MAIS

"Esperei baixar a poeira para vim explicar o que aconteceu", iniciou a cantora. Segundo ela, a "guerra" com a dona de "Envolver" é apenas uma jogada de marketing. "Eu não tenho treta com a Anitta. Sou fã dela. Às vezes a gente se zoa um pouquinho. Mas eu tenho uma admiração muito grande por ela, e acredito que ela tenha um pouco por mim. Eu e a Anitta fazemos essa zoeira mais por jogada de marketing. Não temos treta.", completou.

Ainda no Instagram, Melody explicou os créditos da música Assalto Perigoso, após a coautora da canção "Positions" (cantada por Ariana Grande), Nija Charles, questionar o uso indevido do sample pela adolescente.

"Ninguém derrubou minha música. Quando soltei a música, há uns cinco meses, eu mesma tirei do ar. Fiquei com receio. Tirei ela do canal com 30 milhões de visualizações. Já tirei há muito tempo. A compositora nem falou de mim. Ela só queria os créditos e eu já dei os créditos. Estão no ar. Não ataquem ela antes de pesquisar. Independente de tudo, ela foi uma fofa comigo.", finalizou.

Entenda como a treta começou

As especulações e polêmicas sobre a relação entre Melody e Anitta começaram no último final de semana quando elas voltaram a se desentender. Após uma seguidora criticar o discurso "antipetista, mas pró-Lula" de Anitta, que chegou a ser compartilhado por Jair Bolsonaro (PL) nas redes sociais, a cantora se justificou dizendo que era uma estratégia: "falem bem ou falem mal, mas falem de mim" e citou a jovem.

"Não vê a Melody? Vocês só falam mal dela, nada que ela faz é de fato sério e profissional, mas ela consegue um ótimo engajamento e se manter no mercado por criar tretas com meu namorado brigando sozinha", disse.

Ao ver seu nome sendo citado, Melody não gostou e decidiu se pronunciar: "Eu nunca falo mal dela e ela falou que o meu trabalho não era profissional. Quem é que está no Top 1 Brasil agora? Ela tava no Top 1 Global, mas cadê a música dela? Saiu do mapa", disse a cantora, apesar de ainda não ter atingido o topo das paradas brasileiras no Spotify.

"Quem tem boca fala o que quer, mas o meu talento é maior que tudo isso. Feio mesmo é uma senhora de quase 40 anos colocar uma adolescente de 15 anos em discussão de cunho político para engajar", completou Melody.

Após esses comentários, Anitta rebateu: "Eu conheço os compositores da música que tu bateu top 1, mana. Acho que você não conhece eles, não, porque a música é da Ariana Grande no caso, né... Mas fica tranquila que eu não mostrei pra eles, senão... Agora faz um falsete cantando o nome do Lula só de 'brinks' aí pra nós, que aí tu vira notícia".

Toda a confusão chegou até Ninja Charles, uma das compositoras da música de Ariana Grande. "Espera aí", disse a profissional ao descobrir a versão brasileira da música. Após o tweet, a compositora não escreveu mais nada sobre o assunto.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)