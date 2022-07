Saiba tudo sobre a nova confusão envolvendo Anitta e Melody

Neste final de semana, um novo desentendimento envolvendo Anitta e Melody deu o que falar nas redes sociais. Para se ter uma ideia do tamanho da repercussão da briga, o hit da adolescente, “Assalto Perigoso”, que ultrapassou a marca de 40 mil visualizações no Spotify, foi retirado de uma outra grande plataforma de música, a Apple Music.

VEJA MAIS

Tudo começou quando Anitta citou Melody ao responder uma internauta, que criticava a popstar global por ter dito que não apoia o Partido dos Trabalhadores (PT), embora tenha declarado voto ao candidato da sigla à presidência em 2022, Lula. Anitta, então, atacou Melody, afirmando que a carreira da jovem não era séria e nem profissional.

"Isso se chama ‘fale bem ou fale mal, mas fale de mim’. Não vê a Melody? Vocês só falam mal dela, nada que ela faz é de fato sério e profissional. Mas ela consegue um ótimo engajamento e se mantém no mercado por criar tretas", escreveu no Twitter, em referência a uma outra música de Melody, “Fale Mal”.

A jovem não gostou do comentário e rebateu a dona do hit "Girl From Rio", dizendo que ela só esteve nas paradas globais por ter "investido dinheiro".

"Como assim meu trabalho não é profissional? Quem está no top 1 Brasil agora? Ela estava no top 1 global, mas cadê a música dela? Saiu do mapa, aquilo ali era muito dinheiro investido. Meu trampo não tem isso de adicionar dinheiro assim, é tudo natural", disse Melody, que até então estava no topo das paradas musicais brasileiras com a canção “Pipoco”. No comentário, ela fez referência à música "Envolver", da Anitta, que atingiu a liderança das músicas mais ouvidas no mundo.

Depois disso, em tom de ameaça, Anitta afirmou que conhece os compositores de “Positions”, música da Ariana Grande, que teve a melodia usada sem autorização por Melody para a versão “Assalto perigoso”.

"Acho que você não conhece eles não, porque a música é da Ariana Grande no caso, né? Mas fica tranquila que eu não mostrei pra eles, se não... Agora, faz um falsete cantando o nome do Lula só de brincadeira aí para nós, que aí tu vira notícia", respondeu Anitta.

Melody não deixou barato e insinua plágio de Anitta em “Vai Malandra”. A menor de idade de 15 anos postou trecho de um vídeo antigo onde um homem toca sanfona em um ritmo que lembra o hit de Anitta.

A menina dos falsetes ainda disse que não tem idade para votar. "Não tenho idade para tirar meu título de eleitora e muito menos para decidir quem deve ser o presidente do Brasil", falou em um vídeo. No entanto, ela continuou escrevendo por meio das redes sociais, respondendo diretamente ao comentário de Anitta.

A adolescente continuou e chamou Anitta de “uma senhora de quase 40 anos”, termo que se tornou o mais citado no Twitter, e reconheceu que ela abre portas para artistas menores, mas que está sempre pegando em seu pé e desmerecendo seu trabalho e carreira.

"Colocar a minha carreira em briga política é falta de assunto. Tá nervosa porque organicamente é difícil chegar no topo, né? Quem tem boca fala o que quer, mas o meu talento é maior que tudo isso. Feio mesmo é uma senhora de quase 40 anos. Colocar uma adolescente de 15 anos em discussão de cunho político pra engajar. Outro detalhe: está tão grande lá fora, que tem tempo para estar postando no Twitter sobre assuntos que não tem respaldo algum para comentar. As suas polêmicas não fazem de você [alguém com] seriedade para comentar certos tipos de assunto", escreveu Melody, em uma sequência de tuítes.

Com a repercussão da briga, os fãs da Anitta começaram a se movimentar para que a equipe de Ariana Grande ficasse ciente da versão brasileira. “Oi, Republic Records, essa música é um plágio de ‘Positions’ e está lucrando com isso, os streams já somam 40 milhões sem dar os devidos créditos ao artista”, escreveu um Anitter, como é conhecido o fandom da parceira musical de Cardi B.

Nija Charles, que divide os créditos de “Positions” com Ariana, respondeu a publicação. “Agora espere”, publicou.

Horas depois, internautas perceberam que “Assalto Perigoso” foi retirada da Apple Music, embora continue disponível no Spotify e no YouTube.