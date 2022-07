Após briga com Anitta, Melody tem música retirada de plataformas

A polêmica envolvendo Anitta e MC Melody acabou causando um certo prejuízo para a dona do falsete mais conhecido do Brasil. No último domingo (17/7), a música ‘Assalto Perigoso’, que alcançou o Top 1 Brasil, foi excluída de grandes plataformas, como YouTube e Apple Music.

O hit de Melody é uma paródia não autorizada de Positions, interpretada por Ariana Grande. Aparentemente, a compositora Nija Charles teria descoberto a versão piseiro da música após fãs de Anitta a marcarem em postagens contando sobre a treta, assim como também citaram a Republic Records. “Espera aí”, respondeu Nija a um dos usuários do Twitter. Algum tempo depois, a canção foi excluída das plataformas.

Anitta negou envolvimento no caso. Muitas pessoas passaram a acusá-la de ter causado a situação, pois a dona do hit Envolver revelou que conhecia Nija Charles. Pelo Twitter, Anitta comentou o caso: “Gente, a Nija… ela escreveu várias músicas do meu álbum. […] mas não fui eu que falei, até falei que conhecia a compositora, e minha intenção não era ficar atrasando a vida de ninguém”, explicou a cantora.

Depois, ainda debochou: “Quem foi que denunciou, gente? Olha, então foi o karma, gente, porque eu fiquei bem calada. Inclusive, achei que ela tinha autorização, falei de zoeira. Tá vendo? Se tivesse me tratado bem, eu ligaria para a Nija, eu pediria para ela autorizar. Agora, também, não vou”, finalizou.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Ana Matos)