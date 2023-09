Mel Maia faz viagem internacional sozinha e diz: 'Saturada do Brasil'

Mel Maia, decidiu sair da rotina ao iniciar uma viagem internacional sozinha, nesta quarta-feira, 27. A atriz foi aos Stories do Instagram para compartilhar um vídeo que gravou no Aeroporto Internacional Galeão, no Rio, e mostrou as três malas que leva consigo para o destino misterioso.

"Ai, tô saturada do Brasil, gente. Vou passar a semana fora. Onde será que vou?", disse a artista. "Aí Brasil, já volto, tá? Vou pra fora, sozinha! Quem certa pra onde?", completou ela, na legenda do vídeo.

Após concluir as gravações da novela "Vai na Fé", da TV Globo, Mel Maia já viajou para a Europa com um grupo de amigas e, mais recentemente, acompanhou MC Daniel na turnê do ex-namorado pelos Estados Unidos. Os dois reataram o namoro brevemente durante a viagem, mas o romance chegou ao fim de vez, em agosto deste ano.