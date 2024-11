Megan Fox anuncia que está grávida de Machine Gun Kelly

A atriz Megan Fox anunciou que está grávida de seu primeiro filho com o cantor Machine Gun Kelly. A novidade foi compartilhada pela artista nesta segunda-feira (11), através das redes sociais.

Na publicação, Megan compartilhou uma foto abraçando a própria barriga saliente. Na imagem ela aparece coberta por um óleo escuro. Em outra foto, ela mostra o teste de gravidez, que mostra positivo.

“Nunca nada está realmente perdido. Bem-vindo de volta”, escreveu a atriz na publicação, fazendo referência a música Last November do noivo, onde ele relata o aborto espontâneo que Megan sofreu no passado.

Megan e Machine Gun Kelly estão juntos desde 2020 e noivos desde o começo de 2024. A atriz agora está grávida do 4º filho, o primeiro da relação com Machine. Ela também é mãe de Noah, de 11 anos, Bodhi, 9, and Journey, 7, todos fruto do relacionamento com o ator Brian Austin Green