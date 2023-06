Megan Fox publica fotos sensuais e é questionada sobre diagnóstico de 'dismorfia corporal'

A atriz Megan Fox, 37 anos, publicou ontem, 4, em seu Instagram fotos sensuais com a legenda "ace of cups + the star", que significa "Ás de copas + a estrela" e foi questionada pelos seguidores nos comentários, já que na primeira imagem exibe seu corpo em um biquíni cavado, os fãs disseram que a imagem não condiz com afirmação que ela foi diagnosticada com dismorfia corporal - condição que afeta a própria percepção da aparência física.

“Nunca houve um ponto na minha vida em que eu amei meu corpo", afirmou Megan ao Sports Illustrated. Os fãs consideraram um alerta dos fãs de problemas de saúde mental e que isso também acomete atrizes consideradas "corpos perfeitos" pelo mundo todo.

Apesar do hiato de publicações de Megan em se instagram, que hoje conta apenas com duas fotos no feed, todas da atriz, a última postagem que mostra Fox à beira-mar e com biquíni cavado no sofá rendeu comentários acusatórios: "Ela diz que é tão insegura com seu corpo, mas então ela mostra uma foto de seu corpo, estou confusa, ela parece ótima, mas não sei por que ela seria insegura", postou uma seguidora. "Linda, mas definitivamente sem sinais de dismorfia corporal em sua página", pontuou outra.

Mas nem todos comentários foram ruins, uma seguidora interpretou a legenda "Ás de copas + a estrela", como um recado sobre cura. "A estrela e ás de copas cartas de tarô sugerem um tempo de realização emocional e cura espiritual. Significa que devemos ter fé na jornada em que estamos e confiar que o universo está a apoiar-nos. também sugere que estamos entrando numa fase de novas oportunidades emocionais, abundância e amor ", destacou com um emoji de coração no final.

