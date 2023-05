Kate Hudson posta foto na piscina cobrindo parcialmente os seios e toma 'bronca' do irmão e filho

A atriz Kate Hudson, 44 anos, compartilhou uma foto em seu Instagram ontem, 30, usando somente a parte de baixo do biquíni e um livro cobrindo parcialmente os seios. "O Sol apareceu, pãezinhos e queridos para fora", disse. No entanto, a atriz tomou uma bronca do seu irmão, Oliver Hudson e do filho, Ryder Russell.

O irmão de Kate fez um dos primeiros comentários na postagem: "Jesus, não, Kate!", exclamou Oliver. Kate respondeu ao irmão com o emoji de uma carinha rindo e declarou: "O verão acabou de começar, Oliver... As coisas vão ficar doidas. Você deveria deixar de me seguir", seguiu o diálogo.

Talvez Oliver tenha se dado por vencido e não respondeu a irmã, no entanto, o filho de Kate, Ryder Russell, 19 anos, comentou em resposta. "Acho que também vou [deixar de te seguir]", disse. Kate respondeu brincando com o filho: "Quem é você?", retrucou.

O livro que Kate Hudson usou para cobrir os seios é o "Lessons in Chemistry", um best-seller da autora Bonnie Garmus. O livro conta a história de uma química que vira uma estrela de programa de culinária em 1960. Confira a postagem: