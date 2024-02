“Parece a noiva do Chucky”: internautas e fãs de Megan Fox se espantam com a nova aparência da atriz

De volta aos holofotes, a atriz Megan Fox chamou a atenção do público em sua última aparição pública. Com o cabelo rosa e tatuagens à mostra, o look de Megan ganhou destaque no People’s Choice Awards 2024, realizado na última semana, e rendeu comentários na internet, comparando-a à personagem Tiffany Valentine, da franquia de filmes de terror “Brinquedo Assassino”.

Esta não é a primeira vez que Megan está envolvida em polêmicas. Há algum tempo, fãs têm percebido algumas mudanças na fisionomia da atriz, que permanece afirmando nunca ter realizado nenhum procedimento estético. Além disso, o namorado de Megan, o rapper Machine Gun Kelly, costuma envolvê-la em alguns assuntos controversos.

VEJA MAIS