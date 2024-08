Mega Robsom e DJs Vicctor e Dieguinho agitam primeiro domingo de agosto

Os amantes de aparelhagem têm programação para o primeiro final de semana de agosto. No domingo (04/8), às 21h, ocorrerá a festa da aparelhagem Mega Robsom e dos DJs Vicctor e Dieguinho, em um estabelecimento noturno, localizado no bairro Parque Verde, em Belém. Os ingressos do evento serão vendidos na bilheteria do espaço antes de iniciar a festa e também estão sendo comercializados online. Mulheres poderão entrar gratuitamente durante toda a festa.

Para animar o público, os DJs Handley e Dayvisson Motta, do Mega Robsom, estão preparando um conjunto de canções para envolver o público exclusivamente com as marcantes de aparelhagem existentes no estado do Pará há mais de uma década.

"Será uma celebração do tecnomelody, onde os ritmos pulsantes serão a trilha sonora de momentos inesquecíveis", afirmou o empresário Betinho Promoções, proprietário da aparelhagem.

O DJ Vicctor, conhecido por seu repertório eclético, revelou que irá preparar um repertório musical para todas as idades e gostos, para ‘ninguém ficar parado’.

Quanto às músicas que não podem faltar para animar o público, ele destacou o estilo "rock doido", muito conhecido no Pará.

Já o DJ Dieguinho disse que está preparando muitas novidades para a festa. Ele irá incluir em sua apresentação além do brega funk, o próprio funk e o trance.

"Vou preparar as músicas já do meu segundo set, que foi lançado em Salinas, para incluir no repertório que, para mim, são as músicas que agitam e que agitaram o verão de 2024 na maioria das praias, não só aqui como fora do Pará também", acrescentou o DJ.

SERVIÇO

ROCK DO ROBÔ

Data: domingo, 4 de agosto;

Horário: a partir das 21h;

Local: na casa noturna Carioca Music, no bairro do Parque Verde, em Belém;

Mulheres entram gratuitamente a noite inteira;

Os ingressos podem ser adquiridos pelo telefone (91) 985618203.