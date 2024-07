DJ Gigio Boy lança novo set de músicas e ‘ferve’ com aparelhagem nos últimos dias de férias

Os amantes da aparelhagem têm uma nova opção para animar os últimos dias de férias de julho. Na última quinta-feira (25/07), Giovanni Santos, conhecido como DJ Gigio Boy, lançou o set “Gigio On Board 2” em seu canal no YouTube. A playlist foi especialmente criada para proporcionar momentos animados nas praias e balneários paraenses.

A gravação do set ocorreu durante a segunda edição do “Baile do Garoto Gigio On Board”, realizado a bordo de uma embarcação no início do mês. O evento contou com a presença de DJ Gigio Boy e outros DJs da renomada aparelhagem Lendário Rubi, além de convidados especiais. A festa teve início em um porto na Avenida Bernardo Sayão, no bairro do Guamá, em Belém, e teve como destino a Ilha de Cotijuba.

Em entrevista ao Grupo Liberal, Gigio destacou a dedicação na seleção das músicas para o set. Ele revelou que teve a preocupação em selecionar músicas exclusivas, garantindo que nenhuma faixa do primeiro set, gravado em 2023 na primeira edição do evento, fosse repetida, além de incluir apenas as músicas mais animadas.

“Também a gente foi acompanhando durante as festas do Rubi, durante as festas de verão, quais eram as músicas que o povo estava interagindo mais, estava curtindo mais, gritando quando tocava”, afirmou o DJ.

Questionado sobre quais foram os hits do verão, Gigio observou que as músicas de Manu Bahtidão e Viviane Batidão foram as mais populares das férias.

“O verão foi maravilhoso! A gente tocou quase todos os dias, e em cada município, em cada lugar diferente, o pessoal sempre pedia as músicas do Rubi e das meninas”, acrescentou o artista.

Segundo Gigio, o público tem gostado bastante do novo lançamento e as respostas positivas não param de chegar ao DJ. “Em menos de 24 horas após a postagem, o set já acumulava mais de 46 mil visualizações no YouTube”, mencionou o artista.

Gigio Boy acredita que esse número pode superar o sucesso do primeiro set, que já conta com 3 milhões de visualizações. “Eu espero muito feliz com os números. É sinal que o público está se divertindo ao som do Rubi”, disse animado.

Novos projetos

E as novidades na carreira de Gigio Boy não param por aí. O Dj revelou que o segundo semestre virá com novas propostas ao público, preparando, inclusive, um novo tipo de show.

“Serão novas apresentações, que já serão lançadas no meu aniversário, dia 10 de agosto, que vai ser lá no Marine Club. E fora isso, novos equipamentos estão chegando, mais estrutura”, adiantou o artista com exclusividade ao Grupo Liberal.

Aos 21 anos, Giovanni é a terceira geração da família Rubi, seguindo os passos de seu pai, DJ Gilmar, e de seu avô. Para ele, é uma honra continuar o legado de sua família, que fundou a primeira aparelhagem da região, mantendo uma tradição de 72 anos.

Giovanni relembra que começou a tocar aos oito anos em um programa de rádio do pai. Mas na aparelhagem iniciou somente aos 15, por acaso durante uma festa que reúne várias do Estado. “Eu sempre quis isso e foi meio natural”, afirmou sobre o seu ingresso na música.