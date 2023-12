DJ Gigio Boy leva marcantes e novo set musical para evento ‘on board’ na Baía do Guajará

Quem é apaixonado pelo brega tocado nas aparelhagens paraenses tem compromisso marcado para o próximo domingo, 10. O artista Giovanni Santos, também conhecido como DJ Gigio Boy, vai realizar um evento inovador, intitulado “Baile do Garoto Gigio On Board”, onde gravará a bordo de uma embarcação um set único com os principais DJs do Lendário Rubi e convidados. A festa, marcada para iniciar às 9h, vai sair do Porto Portal, localizado na avenida Bernardo Sayão, no bairro do Guamá, com destino à Ilha de Cotijuba, em Belém.

Com os ingressos do evento esgotados em duas semanas de divulgação, DJ Gigio não consegue disfarçar a felicidade em receber o retorno positivo do público. “A expectativa é a melhor possível, até porque os ingressos já foram todos vendidos. Eu fico muito feliz por isso, que vai dar lotado, todos os ingressos vendidos”, afirmou Giovanni, o atual diretor de marketing e a principal atração do Grupo Rubi de aparelhagens.

O DJ destacou que a ideia de realizar a gravação do ser a bordo foi do produtor, o Seco Produções. Ao aprovar a proposta, Gigio enxergou uma oportunidade pioneira na capital paraense, de levar o público para dançar em meio as Baías do Marajó e do Guajará. “Nós do Rubi sempre gostamos de criar tendências, e eu acredito que essa vai ser uma nova tendência a ser criada em relação ao set a bordo com várias pessoas curtindo como se fosse uma festa. Vai ser um negócio diferente e bacana”, adiantou.

Em relação ao set que o DJ irá gravar, ele revelou que será uma mistura envolvente de música da “Saudade” e os marcantes ritmos paraenses, incluindo o brega marcante, o tecnobrega, o melody e o “passadão”. Além de Gigio Boy, o evento contará com diversas atrações, como o Lendário Rubi e os seus DJs e o Rubi Light completo.

“Na hora do set, nós vamos apresentar uns remixes diferente com umas músicas com tons diferentes, então, a galera vai se divertir e poder dançar bastante”, afirmou o anfitrião da festa.

Sobre a escolha da Ilha de Cotijuba como destino, Giovanni explicou que o espaço foi escolhido por possuir uma ligação afetiva com a aparelhagem Rubi. “Cotijuba é um dos lugares mais visitados quando se fala em passeio a bordo, é próximo de Belém também, e as pessoas curtem muito a nossa música por lá, curtem o Rubi, então, foi um local que escolhemos para realizar esse evento”, acrescentou.

O navio está programado para chegar por volta do meio-dia em Cotijuba proporcionando aos participantes a oportunidade de aproveitar a praia, almoçar e, posteriormente, retornar para Belém por volta das 19h. Ao ser questionado sobre sua preparação para fazer a galera dançar por tantas horas, Gigio Boy revelou: “Tenho buscado descansar bastante, já que vou tocar direto esses dias”.

Com a grande procura pelos ingressos, Giovanni já planeja futuros eventos. “Eu não esperava que os ingressos iam esgotar tão rápido, e em breve faremos um segundo evento em uma balsa bem maior”, revelou o DJ.

Trajetória

Aos 21, Giovanni é a terceira geração do Rubi, seguindo o legado do pai, DJ Gilmar e, do avô. Para ele, é uma honra seguir os passos de sua família que fundou a primeira aparelhagem da região, com 72 anos de tradição.

Giovanni relembra que começou a tocar aos oito anos em um programa de rádio do pai, o DJ Gilmar (Arquivo pessoal)

“É um prazer imenso fazer parte desse legado e carregar a história da minha família. Foi meu sonho desde criança, sempre quis seguir os passos deles”, afirmou o DJ.

Giovanni relembra que começou a tocar aos oito anos em um programa de rádio do pai. Mas na aparelhagem iniciou somente aos 15, por acaso durante uma festa que reúne várias do Estado.

“Desde quando eu era novinho, nem falava direito, a minha mãe disse que eu ficava mexendo no aparelho de DVD de casa, colocando e tirando o CD, eu sempre quis isso e foi meio que natural”, disse sobre seu ingresso no meio musical.