DJ Gigio Boy, filho do Gilmar do Rubi, faz evento neste sábado (17) para comemorar premiação

Com apenas 21 anos de idade, o DJ Gigio Boy, do Rubi, foi consagrado como o melhor DJ de marcante dos últimos tempos, pelo público da Saudade Marcante. Em comemoração, neste sábado (17) será realizada uma festa em celebração ao marco, na Dubai Eventos, com diversas atrações musicais.

Giovanni dos Santos, conhecido como Gigio Boy e filho do DJ Gilmar do Rubi, começou a gostar de músicas mais antigas por influência do pai. “Eu gostava só de melody, queria tocar esse ritmo, mas meu pai me levava com frequência para o Rubi Saudade e com o passar do tempo fui gostando. Hoje o Rubi se chama “lendário Rubi”, toca saudade, marcante e outros ritmos para agradar todos os públicos”, contou.

Sobre a profissão de se tornar um DJ, Giovanni conta que seu pai sempre foi uma inspiração para a sua carreira. “Desde criança, vendo ele trabalhando com isso, eu sempre gostei. Então, o meu sonho sempre foi ser DJ e me inspirei totalmente nele”, complementa.

O título de melhor DJ de Marcantes dos últimos tempos, concedido à Gigio Boy, foi decidido através de uma votação que ocorre todos os anos na internet, em um canal do Youtube. Esse é o segundo ano consecutivo que ganha. Para o DJ, hoje em dia no Youtube os canais são um grande impulsionador para quem consome música. “O canal do YouTube que faz a premiação hospeda vários CDs de aparelhagem. Antigamente era no comércio, mas hoje em dia é tudo no YouTube”, explica.

Com essa conquista, a empresa Rubi e a Fábrica Show promovem neste sábado (17) a festa de premiação, na casa de shows Dubai Eventos. “O público pode esperar uma festa maravilhosa e eclética. Pela primeira vez terá uma aparelhagem na Dubai Eventos, que é uma das casas mais estruturadas de Belém e com várias atrações convidadas”, conclui o DJ.

Além do “Lendário Rubi”, a celebração conta com a presença da banda Xeiro Verde, Thiago Costa e Fruto Sensual. Até as 23 horas a entrada é gratuita.

Serviço:

FESTA DE PREMIAÇÃO DO DJ GIGIO BOY

Data: 17.02.2024

Local: Dubai Eventos - Rod. Augusto Montenegro 981

Vendas e Inf.: 993075654