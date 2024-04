MC Rebecca elege looks sem calcinha, rebate críticas e indica prática

MC Rebecca, 25, compartilhou com os seguidores os looks que não usa calcinha. Na última terça-feira (16), a cantora publicou um vídeo usando um vestido roxo com recortes e sem calcinha, em que sensualizava para a câmera enquanto dançava funk em uma festa. "Já chegando a Rebecca do bu*****" escreveu na legenda.

Depois, a funkeira foi para stories falar que está gostando da experiência de não usar a roupa íntima para sair. "Quem falou que usar calcinha é obrigatório?", escreveu na legenda.

"Já experimentaram sair sem calcinha? Melhor coisa. Inclusive eu não to usando com essa saia. Mas tem que ter um comportamento né? Para não vazar a 'rebequinha'. Gente, andar sem calcinha é vida.É bom também para tomar um ar. Pega a dica, tá?", aconselhou.

No mesmo dia, ela elegeu uma minisaia para ir ao show dos Jonas Brothers, também sem calcinha. O vídeo publicado em perfil recebeu amplas críticas do público pelo linguajar da música e pelo visual decotado.

Rebecca rebateu as críticas ironizando os comentários. "Porque andar pelada é crime. Mas se pudesse eu andaria sim", respondeu. Em seus stories, ela comentou sobre os funks com conteúdo mais pesado. "Brasil está atrasado. Os gringos tudo cantam isso e coisa pior e vocês batem palma", respondeu.