MC Oruam leva arranhão de gato de estimação que pode custar mais de R$ 100 mil

MC Oruam viralizou nas redes sociais ao compartilhar um vídeo mostrando o momento em que tenta fazer um carinho em seu gato de estimação, mas acaba levando um arranhão. Batizado como Malandrex, o animal é da raça Savannah F1 e pode custar R$ 120 mil.

No vídeo, o trapper aparece se aproximando do animal para beijá-lo, mas acaba sendo atingido pela pata dele. "Meu gatinho manso", brincou o artista na legenda da postagem. Malandrex, da raça que se parece com uma onça, é resultado do cruzamento direto de um Serval, um mamífero carnívoro nativo da África, com um gato doméstico. Um Savannah F1 pode pesar de 5 a 11 quilos e chega aos 60 cm de comprimento.