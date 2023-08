MC Oruam conquista fãs com gato de estimação avaliado em R$ 100 mil; veja

O rapper MC Oruam, de 21 anos, tem conquistado ainda mais fãs - além de seus 4,3 milhões de seguidores - ao compartilhar momentos de extrema fofura ao lado do seu pet, o gato ‘Malandrex’.

No Instagram, o artista compartilha vídeos e fotos do animal de estimação que, apesar de ser um gato, não tem nada de comum, já que o bichano está avaliado em cerca de R$ 100 mil.

VEJA MAIS

O felino pertence à raça Savannah F1, considerada a mais rara do mundo. Os animais com esse pedigree assemelham-se a uma pequena onça, podendo chegar a 60 cm de altura e pesar 25kg. De acordo com as publicações do cantor, o filhote ‘Malandrex’ está sendo adestrado.

(*Beatriz Moura, estagiária de jornalismo sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)