Vestido de casamento de Maíra Cardi custou quase o mesmo preço de um carro seminovo; saiba quanto

O casamento de Maíra Cardi e Thiago Nigro, que ocorreu na última terça-feira (29), continua dando o que falar na internet após detalhes da cerimônia começarem a vir à tona. A polêmica atual é o valor pago pela coaching de emagrecimento em seu vestido de noiva, que custou quase o mesmo preço que um carro seminovo. Em entrevista ao Gshow, o estilista Lucas Anderi, responsável por confeccionar a peça, revelou que a vestimenta custou R$ 48 mil e ficou pronta em uma semana, contando apenas com uma prova de Maíra durante todo o processo.

Anderi confidenciou que a ex-BBB procurou-o uma semana antes da cerimônia para resolver os detalhes do vestido. Ao todo, o estilista confeccionou três modelos. “O que ela casou na cerimônia, que é o grande. Depois, um mais confortável e, depois, o vestido do baile de máscara, que ela fez numa festa no dia seguinte do casamento. E, depois, um vestido mais confortável", explicou Lucas ao site.

Ele contou também que Maíra fez uma única prova e que buscou o vestido sem experimentá-lo pela última vez. "Deu tudo certo. Impecável, do jeito que sonhei e imaginei, e ela ficou super feliz e satisfeita", comemorou.

Entre as curiosidades da peça, o estilista informou que ela foi feita como “clássico por completo”, ou seja, inteiramente forrada e sem nenhuma transparência. O pedido partiu, claro, da própria noiva.

"Como a cauda dela era bem grande, a gente fez um véu de seis metros e meio inteiro também com uma renda chantilly fininha, uma renda fininha, chantilly em volta dele, recortada, um pouquinho mais original, sem o bico de renda, nada tradicional, convencional", detalhou Lucas, acrescentando que foram utilizados 17 metros de renda francesa para fazer a saia com todos os recortes.