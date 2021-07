Paraense perde gato de estimação em embarque no aeroporto de Belém: 'ajudem a encontrar meu bebê'

A paraense Divana Farias fez um relato emocionado em suas redes sociais sobre o drama que tem vivido nos últimos dias após seu gato de estimação sumir em um voo saído do Aeroporto Internacional de Belém em direção a Santa Catarina. O gatinho Fake, que está na família há dois anos, era transportado pelo serviço próprio para viagens de animais, mas desapareceu no terminal do bairro de Val-de-Cans e nunca chegou ao destino.

"Ontem [28 de julho] tentei embarcar meu gato pela Gollog e eles perderam meu pet. Estou destruída. Peço ajuda de todos! Por favor! Compartilhem para que isto chegue aos responsáveis e talvez possa ajudar a encontrarem meu filho!", disse a mulher em sua postagem. Segundo Divana, ela não teve como levar o gato com ela na área de passageiros, e solicitou o serviço de transporte de animais da companhia aérea.

"Eles entraram em contato às 16h30 para informar que perderam o gato. Como se ele fosse apenas um objeto qualquer. Disseram que era para esperar notícias, aguardamos e nada. Como o ocorrido foi em Belém, e estou em Santa Catarina, minha sogra foi até lá, conseguiu chegar às 19h e tivemos que implorar para que a Infraero liberasse uma autorização para que ela entrasse para procurar. Minha filha chegou depois e foi outra burocracia para que ela entrasse para procurar", disse Divana em seu perfil no Instagram.

Segundo a tutora de Fake, a família dela em Belém não foi autorizada a entrar em determinadas áreas reservadas do aeroporto. Funcionários da companhia aérea procuram pelo animal, mas sem sucesso até o momento. Fake estava na caixa de transporte própria para a viagem, mas apenas o equipamento foi achado, sem o animal.

Em entrevista a O Liberal, Divana disse que na manhã desta sexta-feira, 30, já estava em Belém, trazida pela companhia aérea, para acompanhar o caso de perto. Ela reclama do tratamento dado ao desaparecimento de Fake, e espera que os responsáveis - a companhia aérea e a Infraero - entendam que o gato é um membro de sua família. "Tudo que obtivemos de respostas até agora foi que não há nada que possa ser feito, só esperar que ele apareça. E se fosse o filho de alguém? Talvez eles se empenhassem mais", lamenta Divana.

A reportagem entrou em contato com a Infraero e aguarda resposta. Em nota, a GolLog disse que "lamenta o ocorrido e informa que está em contato com a cliente para prestar todo o suporte necessário". Por fim, a empresa informou que uma equipe foi acionada para realizar buscas do animal na área do aeroporto de Belém.