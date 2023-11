MC Daniel é intimado a depor em ação movida por menor que pede R$ 91 mil por danos morais

Nem tudo corre às mil maravilhas na vida de MC Daniel. O funkeiro foi intimado a depor nesta quarta-feira, 29, numa ação por danos morais movida por um menor de idade. O rapaz, de 17 anos, alega que foi agredido durante um show do cantor, em setembro de 2022, em Ourinhos, no interior de Sâo Paulo, e pede R$ 91 mil de indenização por uso indevido de sua imagem.

As agressões teriam partido de um dos seguranças de Daniel, que é acusado ainda de ter incitado a atitude do funcionário, além de fazer chacota do rapaz. O processo corre na 2ª Vara Cível do Fórum de Santa Cruz do Rio Pardo desde março deste ano. Segundo depoimento do jovem, ele alega que tentou subir ao palco em que estava MC Daniel para fazer uma foto a seu lado, e que, no momento, um segurança o tirou de lá com truculência e o empurrou de volta à plateia.

Ele diz ainda que Daniel o teria chamado de volta ao palco, mas os seguranças da Lyon Produções, empresa que cuida da carreira do funkeiro, o teriam levado para um "canto, onde, cercado, foi agredido novamente, tomando socos no rosto e no corpo". No processo a alegação é de que o cantor incentivou a plateia a gravar vídeos mostrando o rosto do rapaz, a quem, num vídeo posterior, chamou de comédia e acusou de estar "bêbado, noiado e drogadão". Um laudo foi anexado ao documento e atesta as lesões no corpo do menor.