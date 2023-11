MC Daniel é agredido por homem na saída de restaurante e desabafa: 'Eu não apoio briga'

O cantor MC Daniel foi agredido por um homem não identificado na madrugada de domingo, 19, na saída de um restaurante em São Paulo (SP). A confusão teria ocorrido por ciúmes do homem com a namorada, que havia pedido para tirar uma foto com o cantor. Após a agressão, o segurança afastou o homem, contendo-o com um soco. Daniel publicou em suas redes que o homem tinha um “Sol Negro”, símbolo utilizado por nazistas para idealizar a "supremacia branca" e a “herança ariana”.

VEJA MAIS

O vídeo do momento da agressão circula pela internet e, o público, elogia o cantor a respeito da atitude de não revidar e ainda pedir calma a sua equipe de segurança, após o ocorrido. Confira:

Nos stories o artista contou o ocorrido que se segurou. “Oi, minha família, só me explicando desde já, tá bom? Como vocês sabem – porque eu vi que muita gente gravou lá e eu sei que vai viralizar de alguma forma – já estou explicando para que vocês não entendam errado. Eu fui comer um temaki com meus parceiros e aí tinha um playboy lá, a mulher dele veio tirar foto comigo e ele gritou de longe: ‘Quer tirar foto com esse otário, aí?’. Eu estava tirando foto com um montão de gente. Eu falei: ‘O que você falou, parceiro?’. Ele saiu da mesa dele, veio até mim e falei: ‘O que você falou? Não te entendi, mano’. Aí ele mandou eu ir para aquele lugar, foi me dar uma cabeçada e saiu na mão comigo”, iniciou.

A confusão teria iniciado quando a namorada do homem não identificado pediu para tirar uma foto e foi questionada pelo namorado da razão da selfie com o “otário”, se referindo a MC Daniel. A sequência foi de briga e contenção. “Eu não apoio briga, mas infelizmente tem gente que merece. Ele estava incomodado porque a mulher dele veio tirar foto comigo, não sei o porquê. E cada ação gera uma reação. Se quiser trocar um papo, deixar o bagulho em paz, é nóis. Eu estou me explicando para deixar tudo bem claro, que foi ele quem arrumou a confusão, foi ele quem se incomodou, foi ele quem me xingou, ele que veio até mim e que tomou a atitude de me agredir primeiro, tá ligado?”, se justificoiu.

“E é só isso, só para deixar claro: eu não gosto, eu não sou um cara de briga, eu não sou um cara explosivo há muito tempo, tá bom? Não apoio esse tipo de parada, mas eu já estou me defendendo porque eu sei como as pessoas são, como as páginas funcionam, como funciona a imprensa, tá bom? Então é isso. Beijo no coração, estou em casa, estou em paz. E é nóis, estamos juntos”, concluiu seu pensamento.

Em uma publicação compartilhada no feed Daniel disse: "Doce ironia quando alguém tenta te derrubar e acaba de cara no chão, que Deus me blinde de todo mal olhado e inveja contra mim”, relatou.

Veja a publicação na íntegra: