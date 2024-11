Matheus Nachtergaele estará na 2ª temporada de 'Cidade de Deus: a Luta Não Para'

Matheus Nachtergaele, 56, voltará a encarnar o personagem Cenoura, do filme “Cidade de Deus”. O ator está confirmado na segunda temporada de "Cidade de Deus: a Luta Não Para", série da plataforma Max que dá continuidade aos acontecimentos do longa dirigido por Fernando Meirelles, em 2002.

Na trama da série, Cenoura deixa a prisão e volta para a favela do Rio de Janeiro. No filme de 2002, ele era um dos principais líderes do tráfico de drogas em Cidade de Deus, e acabou sendo preso após diversos eventos do longa.

A atuação de Nachtergaele foi muito marcante no filme, e segundo o próprio ator, foi uma experiência única em sua carreira. “O longa de Fernando Meirelles marcou época, deixou marcas profundas no público e na estética do nosso cinema", declarou o ator em declaração cedida pela plataforma Max.

Sobre seu retorno para o mundo de Cidade de Deus, o ator afirmou estar bastante empolgado.

“A primeira temporada é realmente incrível! Eu estou muito animado para voltar ao Sandro Cenoura e rever amigos, temas e me aventurar nessa viagem de entretenimento cheio de realismo, aventura e denúncias! Vai ser lindo”, afirmou.

‘Cidade de Deus: a Luta Não Para’ é uma série HBO Original que conta Aly Muritiba na direção-geral. A produção é de Andrea Barata Ribeiro e Fernando Meirelles, com coprodução de Cris Abi e Gustavo Gontijo.