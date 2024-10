Matheus Nachtergaele não irá mais acompanhar o Círio; saiba o motivo

O ator Matheus Nachtergaele estava confirmado para vir a Belém acompanhar o Círio de Nazaré, mas o artista não participará mais da maior manifestação católica do Brasil e um dos maiores eventos do mundo.

Matheus terá que cumprir um compromisso em um evento no Rio de Janeiro, uma mostra de cinema, devido ao filme “O Auto da Compadecida 2”, que estreia nos cinemas no dia 25 de dezembro. Ele é protagonista do longa ao lado do ator Selton Mello.

O artista era um dos convidados da Varanda de Nazaré, evento realizado pela cantora Fafá de Belém. Da lista oficial de convidados deste ano, que inclui nomes como Rafa Kalimann, Letícia Colin e Raul Lemos, apenas Matheus teve um conflito de agenda e não poderá comparecer no Círio.