Martin Short adia shows de comédia com Steve Martin após morte da filha

O ator Martin Short, 74, adiou datas de seu show de comédia após a morte da filha mais velha, Katherine Elizabeth Short, na segunda-feira, 23. Katherine tinha 42 anos e foi encontrada morta em sua casa em Los Angeles.

Short está nos palcos com a turnê humorística The Best of Steve Martin & Martin Short, ao lado do amigo e colaborador de longa data Steve Martin, com quem atualmente divide cena na série Only Murders in the Building.

As apresentações restantes de fevereiro, que seriam na sexta, 27, e no sábado, 28, em Milwaukee e Minneapolis, nos Estados Unidos, foram adiadas, ainda sem remarcação. O anúncio foi feito nas páginas oficiais dos teatros que receberiam os shows, "devido a circunstâncias imprevistas". A dupla tem datas marcadas até outubro, sendo a próxima apresentação em 13 de março, em Washington, D.C.

Morte de Katherine Short

"É com profunda tristeza que confirmamos o falecimento de Katherine Hartley Short. A família Short está devastada por esta perda e pede privacidade neste momento. Katherine era amada por todos e será lembrada pela luz e alegria que trouxe ao mundo", disse o comunicado enviado por representantes do ator à imprensa americana na terça-feira, 24.

De acordo com o TMZ e outros portais americanos, a polícia local e o corpo de bombeiros foram acionados para a casa de Katherine em Hollywood Hills, em Los Angeles, às 18h41 de segunda-feira. Segundo fontes policiais, Katherine teria morrido "em decorrência de um ferimento de bala autoinfligido".

Katherine era assistente social e mantinha-se longe dos holofotes, mas chegou a aparecer algumas poucas vezes em eventos ao lado do pai. Era a filha mais velha de Martin Short e Nancy Dolman. Ela foi adotada pelo casal, assim com os outros dois filhos, Oliver, 39, e Henry, 36. Martin e Nancy permaneceram juntos por 30 anos, até a morte dela em 2010, devido a um câncer ovariano.